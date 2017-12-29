2018 年的美麗濫觴 朴孝信新歌〈冬季的聲音〉元旦問世！
KPOP 2017年12月29日 星期五13:08 施乃琪
日前朴孝信透露將發行新歌後，立刻令無數歌迷欣喜萬分。昨天他不僅難得地開了直播與歌迷大聊一番，今日也搶先公開新歌〈冬季的聲音〉的預告照了！
朴孝信於 28 日透過 Instagram 舉行直播節目，延續在演唱會中總是能和歌迷聊上許久的性格，他先是感謝大家對近期展覽〈Rêver〉，接著便聊起了即將閃電發表的新歌〈冬季的聲音〉。
「這是我以前就寫好的歌曲，當時不曉得會跟冬天這麼合，」朴孝信說道：「過了很久後才再把這首歌拿出來聽，發現真的很適合冬天，突然就好想給大家聽聽。所以我就很努力地準備起來了。」
於是在今日中午，朴孝信便公開了〈冬季的聲音〉的預告照。這首歌曲依舊由朴孝信親自作詞、最佳夥伴鄭載日作曲，並延攬曾兩度榮獲葛萊美獎殊榮的混音後製工程師 Thomas Juth 操刀，完美水準絕對精彩可期。
2018 年 1 月 1 日零點，就和朴孝信一起聽著〈冬季的聲音〉為新年揭開序幕吧！
（照片來源：Glove Entertainment）
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