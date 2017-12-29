《與神同行》電影大獲好評，電視劇版也要來了！

網漫改編的電影《與神同行：罪與罰》上周上映後好評如潮，但因篇幅等因素而難以完美還原原著設定，現在，終於要有電視劇版來彌補這一遺憾了！
《與神同行：罪與罰》製作公司Realies Picture的代表元東延（音）在採訪中透露，計畫明年進行電視劇版的劇本創作，而電影中未能展現的原著角色陳季函也將重新登場！
《與神同行：罪與罰》改編自網漫作家周浩旻的同名原著，講述死後世界的49天7重審判，以及不能對人間之事進行干涉的地獄使者出於無奈而插手人世紛爭的故事。
電影經歷了長達6年的製作週期，一開始因為改變了幾處原著中的設定而引起擔憂，但上映後口碑極佳，被認為很好地表達了原著的主題。 票房方面，短短8天就積累了569萬觀影人次，上映第二周仍然維持著在總體電影中超過50%的售票率。
據悉，電影版對原著設定做了一些變動，其中最明顯的就是把陳季函這一角色合併到了江林公子裡：「原著的主軸有兩條，一個是陳季函律師為金自鴻做辯護，一個是三名地獄使者抓捕冤鬼。 但電影無法做雙線情節，改變設定是為了讓故事更集中。 」
不過，電視劇版裡將會對原著中的角色進行重現！ Realies Picture在拍攝電影版時也購入了電視劇版的版權，元代表透露：「明年就會進行劇本創作，大後年製作電視劇。 會是一部忠於原著的作品，陳季函這一角色也將登場。 」
此外，今年上映的《與神同行：罪與罰》其實是電影版的上部，下部也將在明年夏季上映。
（圖源：《與神同行：罪與罰》電影海報及劇照）
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