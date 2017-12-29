《与神同行》电影大获好评，电视剧版也要来了！ 祝「世界第一美男」防弹少年团 V 生日快乐！超大型广告跃上纽约时代广场

网漫改编的电影《与神同行：罪与罚》上周上映后好评如潮，但因篇幅等因素而难以完美还原原著设定，现在，终於要有电视剧版来弥补这一遗憾了！

《与神同行：罪与罚》制作公司Realies Picture的代表元东延（音）在采访中透露，计画明年进行电视剧版的剧本创作，而电影中未能展现的原著角色陈季函也将重新登场！



《与神同行：罪与罚》改编自网漫作家周浩旻的同名原著，讲述死后世界的49天7重审判，以及不能对人间之事进行干涉的地狱使者出於无奈而插手人世纷争的故事。

电影经历了长达6年的制作周期，一开始因为改变了几处原著中的设定而引起担忧，但上映后口碑极佳，被认为很好地表达了原著的主题。 票房方面，短短8天就积累了569万观影人次，上映第二周仍然维持著在总体电影中超过50%的售票率。



据悉，电影版对原著设定做了一些变动，其中最明显的就是把陈季函这一角色合并到了江林公子里：「原著的主轴有两条，一个是陈季函律师为金自鸿做辩护，一个是三名地狱使者抓捕冤鬼。 但电影无法做双线情节，改变设定是为了让故事更集中。 」

不过，电视剧版里将会对原著中的角色进行重现！ Realies Picture在拍摄电影版时也购入了电视剧版的版权，元代表透露：「明年就会进行剧本创作，大后年制作电视剧。 会是一部忠於原著的作品，陈季函这一角色也将登场。 」



此外，今年上映的《与神同行：罪与罚》其实是电影版的上部，下部也将在明年夏季上映。

（图源：《与神同行：罪与罚》电影海报及剧照）

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