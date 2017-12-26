Gaon 因應環境遽變　明年起 G-Dragon 的 USB 專輯就能被認定為「唱片」啦！

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還記得今年 BigBang 隊長 G-Dragon 以一支 USB 的形式發行同名個人專輯〈權志龍〉，而掀起的各方論戰嗎？當時堅持不予認可的 Gaon 榜，如今宣佈有了重大改變！

韓國公認音樂排行榜 Gaon 於本日（26 號）發出了新聞稿，開門見山便表示：「為了因應媒體與裝置急速變化的環境，並圓滑地做好『音樂排行榜開創嶄新音樂市場』的角色，Gaon 榜的政策將有如下變更。」

「首先，排行榜對唱片的定義，將從過去的『依循著作權法的複製物』與『實體唱片』，更改為『以集合為單位販售的商品』。」Gaon 進一步說明：「如此一來，今年曾掀起爭議的 G-Dragon USB 專輯及相關商品，自明年起都能被列入 Gaon 唱片榜內了。不僅如此，我們也預測將有更多將歌曲作為專輯單位來發行的各種媒體（如 Kit、USB、其他儲存裝置等）問世。」

除此之外，同樣是為了日新月異的播放裝置考量，Gaon 也更新了對於線上串流服務的排行榜加權指數，讓粉絲不必在死守特定裝置來「刷音源」。

這樣的重大改變，除了顯現出 Gaon 樂於與時俱進的精神外，其實也讓大家看見了 G-Dragon 的影響力。現在就來重溫 G-Dragon 今年的主打歌「無題」吧！



（照片與影片來源：Gaon、YG Entertainment）

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