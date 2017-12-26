Gaon 因应环境遽变　明年起 G-Dragon 的 USB 专辑就能被认定为「唱片」啦！

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还记得今年 BigBang 队长 G-Dragon 以一支 USB 的形式发行同名个人专辑〈权志龙〉，而掀起的各方论战吗？当时坚持不予认可的 Gaon 榜，如今宣布有了重大改变！

韩国公认音乐排行榜 Gaon 於本日（26 号）发出了新闻稿，开门见山便表示：「为了因应媒体与装置急速变化的环境，并圆滑地做好『音乐排行榜开创崭新音乐市场』的角色，Gaon 榜的政策将有如下变更。」

「首先，排行榜对唱片的定义，将从过去的『依循著作权法的复制物』与『实体唱片』，更改为『以集合为单位贩售的商品』。」Gaon 进一步说明：「如此一来，今年曾掀起争议的 G-Dragon USB 专辑及相关商品，自明年起都能被列入 Gaon 唱片榜内了。不仅如此，我们也预测将有更多将歌曲作为专辑单位来发行的各种媒体（如 Kit、USB、其他储存装置等）问世。」

除此之外，同样是为了日新月异的播放装置考量，Gaon 也更新了对於线上串流服务的排行榜加权指数，让粉丝不必在死守特定装置来「刷音源」。

这样的重大改变，除了显现出 Gaon 乐於与时俱进的精神外，其实也让大家看见了 G-Dragon 的影响力。现在就来重温 G-Dragon 今年的主打歌「无题」吧！



（照片与影片来源：Gaon、YG Entertainment）

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