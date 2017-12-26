《與神同行》金香起可愛近況公開 與都敬秀有兄妹臉？

《與神同行》金香起可愛近況公開 與都敬秀有兄妹臉？

電影   2017年12月26日   星期二09:52   Erin  

演員金香起目前在人氣電影《與神同行》有著出色表現，她所飾演的可愛助手使者李德春，在劇中有著不可或缺的存在感。


最近她也透過SNS公開自己的日常生活照片，可愛的笑臉依舊，不過從劇中的學生妹短髮造型變成長髮美女，而且正在開心地大口吃東西，大又圓滾滾的眼睛相當可愛，也表現出相當自然不做作的一面。她正睜大眼睛嘟著嘴的樣子，也時常被觀眾們說與同劇演員都敬秀D.O.有幾分相似，大家覺得有沒有兄妹臉呢？

金香起在電影《不朽的愛：狼少年》以及《想念哥哥》中也都有令人印象深刻的演出，最近 演出的《與神同行》，助手李德春在劇中被江林公子河正宇呼喚的次數不少，也代替江林公子守護亡者，當她娓娓道來自己沒有記憶的時候更是令人不捨。

《與神同行》今日同劇演員們也齊聚一堂合影留念，紀念觀影人次已突破400萬大關，目前台灣與韓國都在熱映中，還在持續寫下輝煌紀錄。

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留言/評論
  • Grace Chen
    跟金裕貞從小就是童星兼好友，兩人小時候真可愛！
    7小時前
  • 戴慧
    喜歡她是從女王的教室開始的，演技好，又很可愛
    8小時前
  • YuHu Young
    真的好可愛♡
    4小時前
  • 洪婷瑜
    真的，難怪就是有說不出的感覺？
    4小時前
  • 첸밍쑤
    有高我星的感覺，查了wiki原來是狼少年演寶英的妹妹
    5小時前
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