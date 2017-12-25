利特發文：鐘鉉來到了我的夢中，笑著對我說「哥你要更幸福哦！」
明星 2017年12月25日 星期一13:41 Yuan
今日凌晨Super Junior的利特透過IG，上傳了一張聖誕蛋糕並寫下了長篇文悼念鐘鉉。
他寫道：「沒有任何一個人能說最了解你，也不敢說能和你最親近可以分享所有的想法。當一個人的孤單、憤怒和悲傷沒有地方可以抒發時，最終就會做出這樣的選擇，或是想要和其他人訴說些什麼，這段時間我要好好思考一下。」
「當你伸出手來希望有人握著時，我應該更大力的拉你一把，這份抱歉讓我更加覺得心痛。在送走你的前一天晚上，你來到了我的夢裡，你笑著對我說『哥你要更幸福哦！』，那燦爛的微笑到現在還是很清晰。」
「雖然每個人可能都有各自的痛苦，但誰都無法丈量對方的程度，但對每個人而言，自己感受到的痛苦無疑都是最艱辛的。我也曾經歷過抑鬱症，那時候我每天都覺得很難熬，大家看到在軍隊裡的我以爲只是在作秀，那樣的視線讓我覺得更難熬。就因為我也有這樣的經歷，也更加明白，在面對這樣痛苦時，哪怕只要有一個小小的出口，也許情況就會好一些吧。」
「剛好是聖誕節，『聖誕奇蹟』這個詞讓我有了更深的體會，以後我們都應該過得更加幸福，希望所有人的每一天也都過得像聖誕節一樣特別。」
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留言/評論
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鐘鉉的事情來得突然讓大家措手不及，對這個世界、這個圈子造成的影響跟反省是難以想像的.....認識韓樂十年的歷程以來，SUJU吃了多少苦看在眼裡，閃尼也是從出道就看到現在，各家偶像都有辛苦的故事，只希望未來關心這個圈子的人能夠多點同理心，人們對身邊的人事物也能更細心去察覺、問候就好了.....😢
4小時前
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時間會沖淡一切的，鐘鉉也希望你們都開心~
4小時前
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真的希望利特能得到幸福，看著他寫的文字再想想他之前發生的事😭😭
4小時前
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每次看鍾鉉的video 就覺得這麼暖這麼優秀的一個人離開真的好可惜 現在只能祝願他在另一個世界過得幸福快樂 這一路真是辛苦了
2小時前
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