演技太好也是个问题！《和我老公结婚吧》李伊庚引发「退圈说」，连艺人同事都忍不住吐槽：拳头痒了

李伊庚啊，你是打算演完《和我老公结婚吧》就退出演艺圈吗？「朴敏焕」已经不是渣男，而是垃圾水准了！！

李伊庚上一个令人印象深刻的角色还是《加油吧威基基》里的「李俊基」，这次他颠覆了「李俊基」的爆笑傻男形象，变身为满嘴谎言、势力又刻薄的普信男（普通却自信的男人）「朴敏焕」， 明明条件很一般，却自信感爆棚，觉得自己浑身上下没有一处不是最优秀的，你认为我不好，那是因为你没眼光，总之他一无所有，却自视甚高。



剧中的「朴敏焕」可不只自恋这个缺点，还喜欢教育别人，爹味十足；更不懂得尊重女性，总是带著「挑选」、「比较」的眼光评论女性，同时又爱通过贬低他人来提高自己，总而言之，韩剧史上最烂男二号非他莫属。



演技功底扎实的李伊庚将「垃圾男」形象刻画得丝丝入扣，还为角色增添了几分油腻感，坏中带怂，怂中又带著阴险，只要他登场观众们就忍不住表示「要被他气死了」、「演这么坏，是打算演完直接退出演艺圈吗」、「完全不给自己留退路啊」、「希望你演技烂一点，不然我会以为这是你的本性」。 最近在追剧的朱宇宰看了也忍不住评论：「你真的太渣了，我的拳头痒了」。 高耀太的申智也说：「看了第一集，太渣了...... 算了......」。

此外，凭藉反派角色人气大爆发的李伊庚将最近还在网综《转站者：评审全世界车站的男人》中担任MC，大展主持人面貌吧。



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