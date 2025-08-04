值得期待的高颜值组合！《暴风圈》全智贤＋姜栋元的谍报爱情浪漫作品～

演员全智贤与姜栋元这一组令人期待的高颜值搭档终於即将和大家见面，电视剧《暴风圈》预告才刚释出，两人的美貌就让观众们舍不得移开视线。

8月4日这一部即将在Disney+频道独家公开的原创系列剧集，终於在日前公开了短暂一分钟不到的预告影片后，今日再度公开第一轮的正式剧照。《暴风圈》剧情描述身为UN联合国大使，并享誉国际的文珠（全智贤饰），在追查总统候选人遭袭击事件背后真相时，出现了一位只为守护她，但国籍不明的特殊要员山浩（姜栋元饰），两人将一同面对韩半岛即将遭受巨大威胁的真相。



预告中可看到身为UN大使的文珠，参加祈求平和统一的祈愿弥撒，展现了与众不同的气质，在悲剧性枪声响起前的和平氛围，引发了微妙的紧张感。国籍不明的要员山浩，则是以锐利的眼神观察著周围，守护目标人物，其神秘的身分也引发大家好奇。文珠与山浩两人面对面的场面，也让观众们相当期待两人的化学反应。



除了全智贤与姜栋元外，剧中更有许多演技派的演员们共同演出，包含饰演在韩国政界和财界具有影响力的「亚岛海运」公司会长的李美淑，相当有力的总统候选人朴海俊，现任的总统由金海淑饰演，实力受到肯定的检察官吴正世等，集结许多资深演技派演员们，将为本剧带来更紧张又震撼的张力。



《暴风圈》全剧共有9集与观众们见面，预计透过Disney+平台在9月10日率先公开3集，接下来每周更新2集。



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