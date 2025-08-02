【8月新剧】《暴君的主厨》最新预告：「大厨」润娥突穿越到朝鲜时代，与「暴君」李彩玟初次见面就遇到危机！

看完预告感觉很有趣！8月就追这部啦！

tvN新剧《暴君的主厨》（暴君的厨师）由润娥、李彩玟主演，该剧改编自网路小说《作为燕山君的厨师生存下来》，讲述一名厨师在登上事业巅峰的瞬间穿越到过去，虽然要接受极恶暴君的评论，但同时也遇到身为顶级美食家的国王。



公开的最新预告中，正在度过人生最精彩瞬间的延智英竟然遭遇意外事件？延智英在料理大赛上取得冠军，不仅获得厨师的名誉，还获得奖金的她，正在享受全盛期之际却突然因爲可疑的契机迫降至朝鲜时代....



被逼到悬崖边的延智英，面前站著拉紧弓弦的暴君李宪，身穿素服跪在冰冷的石头地上的她，究竟会如何克服这场危机？相反的是李宪在狩猎的过程中，对突然出现在自己面前的延智英感到非常奇怪，李宪果断地将御膳厨房让给身份不明的她，并说：「如果不合我的口味，将处以极刑。」面对「绝对味觉」的暴君，这对延智英似乎是不容易的挑战，而她也得知李宪的真实身份：「天啊～殿下？」



很好奇这个组合会擦出什么样的火花呢！而《暴君的主厨》由《来自星星的你》张太侑导演执导，HapJak 编剧执笔，确定在8月23日首播。

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