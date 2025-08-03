李孝利为救爱犬惨遭重伤：手部神经完全断裂险截肢

李孝利近日在JTBC特别纪录片《比天堂还美丽的惠子花园》中，与国民演员金惠子见面交流，并首次公开自己曾在阻止狗狗打架时受重伤、差点失去手部功能的惊人经历，引发外界关注。

节目中李孝利造访金惠子温馨的家中，盛赞道：「房子真的很像金惠子老师本人，好漂亮。」金惠子也表示自己经常在电视上看到李孝利，对她感到熟悉，两人一见如故，氛围温暖融洽。

谈话过程中，李孝利提到曾与丈夫一起观看JTBC剧集《比天堂还美丽》，并被剧中狗狗出场的情节感动落泪：「因为我送走了很多孩子（狗狗）……」让人感受到她对动物的深厚情感。



李孝利自2010年起开始领养流浪动物，目前与多只爱犬共同生活，然而她当天也透露了一段鲜为人知的意外事件。她表示：「我曾为了阻止狗狗打架，手几乎被咬断，整只手软趴趴地垂著，以为要被截肢了。」当时她紧急送医住院，神经也因此完全断裂。金惠子听后满脸震惊，甚至亲自握住李孝利的手查看伤势，忍不住心疼地说：「这还像是女人的手吗？好可怜。」

李孝利补充这场意外发生在两年前，当时丈夫正在首尔录影，手术又必须经过监护人同意，让她一度陷入混乱。不过她乐观面对一切，表示即使这样的伤手在节目中曝光，她也完全不觉得丢脸：「这是我因为爱狗才受的伤，有什么好羞愧的呢？」金惠子也深有同感地回应：「我也不会觉得丢脸。因为这是出於爱而受的伤害。」虽然语气平静，却对李孝利深深的爱犬之心表示理解与敬佩。



特别节目《比天堂还美丽的惠子花园》以温暖视角呈现83岁现役演员金惠子的真实人生与生活点滴，节目中李孝利与金惠子两代国民女神的深度交流，也为观众带来意想不到的感动与共鸣。

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