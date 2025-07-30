「家暴的爸、被赶走的妈、破碎的我？」NewJeans开庭比喻冲击网友！网叹：共鸣还是情绪勒索？

人气女团NewJeans与所属公司ADOR之间的专属合约纷争持续升温，近日在法庭上NewJeans方所使用的极端比喻，掀起了舆论热议。

据韩国媒体报导，首尔中央地方法院於本月24日进行的第三次辩论中，NewJeans的法律代理人语出惊人，称：「就像妻子光看到丈夫的脸就想吐，法院怎能说『那就继续过吧』？ 又像是原本照顾孩子的妈妈被赶走，现在叫孩子回到曾施暴的爸爸那里，还说会帮你找个更好的新妈妈，这能接受吗？」

NewJeans五位成员也向法院递交了陈情书，声明表示若回归ADOR，就如同「要求学校霸凌受害者重返有加害者的学校」，他们直言对ADORE已无信任可言，且在经历该公司管理期间，出现了忧郁与恶梦等心理困扰。



虽然成员们表示「如果是以前的ADOR，我们会选择回去」，但也强调「现在的ADORE已完全被HYBE掌控」，因此拒绝与原公司重新合作。对此，ADOR方面则坚称「合约解除的理由不成立」，并强调专属合约仍具有法律效力，仅凭代表闵熙珍遭解职一事，并不足以构成合约无效。

NewJeans方在法庭上使用的比喻语句，在网路上也引发了激烈的反应。 部份网友表示「可以理解成员的绝望与情绪」、「他们只是用比喻强调痛苦」，但也有不少人批评「将商业纠纷比喻成家庭暴力过於夸张」、「情感绑架不会加分」、「「与其说是受害者不愿回到加害者身边，更像是：爸爸以前对家庭有点冷淡，结果继母带来的女儿们现在要带著爸爸的财产落跑，这比喻才更贴切吧」。



此外，法院已排定於8月14日进行调解程序，并要求双方准备实质性的调解方案，尝试在诉讼之外寻求解方。

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