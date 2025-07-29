朴敏英变「百变女王」！新剧《行骗天下KR》饰演天才诈骗犯，预告换了空服员、粉发公主、穿旗袍等造型！

每个造型都好漂亮！好期待朴敏英在剧中的各种造型！

《行骗天下KR》（信用诈欺师KR）该剧改编自2018年在日本播出的热门电视剧《信用诈欺师JP》，由朴敏英、朴喜洵、朱钟赫主演，讲述三位性格迥异的诈欺高手，运用天马行空的手段，对满怀贪婪与欲望的人们进行诈骗的故事。



剧中，朴敏英饰演IQ高达165、拥有上位1%天才头脑的诈骗集团队长「尹伊朗」；朴喜洵饰演幽默与Sense兼备又多才多艺的资深诈骗犯「詹姆斯」；朱钟赫饰演性格纯真又正直的忙内。

公开的最新预告中，朴敏英自我介绍：「我是尹伊朗！美貌是我最大的武器。」接著她展现百变造型，有空服员、粉红色波浪发型的公主、穿旗袍等各种不同的样子。之后朱钟赫说：「这场骗局的妙处就是在这种突发状况，应该是这样吧？」结果...下一秒被航警抓走（？朴喜洵也表示找出那种家伙的弱点，只是时间的问题。三人为了诈骗各种变装，还展现愉快的团队合作，感觉很精彩呢！



另外，《行骗天下KR》由《第六感之吻》、《恋爱不可抗力》南基勋执导，《犯罪心理》洪胜贤编剧，将在9月6日播出，海外观众可通过 Prime Video 收看。

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