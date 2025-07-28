「脸蛋天才＋国家宝藏」车银优今天入伍：公开大平头造型，粉丝：不敢相信这一天真的来了

男团 ASTRO 成员兼演员的人气明星车银优（28 岁），於今天履行国防义务而现役入伍。这一天也是许多粉丝心碎的日子。

车银优在7月28日进入训练所，接受基础军事训练后，於陆军军乐队服役。所属公司 Fantagio 表示：「为防止现场混乱与安全事故，入伍地点与时间将不对外公开。」预计退伍日期为2027年1月27日。

昨天，车银优透过 YouTube 直播向粉丝公开自己剪短的发型，并表达入伍感想。他说：「现在是从 2、3 岁之后头发最短的一次，每次照镜子都觉得很别扭，没想到我也会有这么一天，觉得很神奇。」





▼直播影片：



接著他补充说：「谢谢大家陪伴我的20代，也很好奇、很期待退伍后30岁的我的模样。希望大家做的每件事都能有好运，我会好好服役再回来。」

2016年以ASTRO出道的车银优，凭藉宛如纯情漫画男主角的独特外貌同时展开演员活动。代表歌曲有〈You & Me〉、〈Confession〉等，多次为韩剧献唱OST，并出演过《我的 ID 是江南美人》、《女神降临》、《Island》、《犬系恋人》、《美好世界》等多部热门韩剧作品。

▼《犬系恋人》OST〈嫉妒〉：



▼近日车银优更与赵雅顿（Arden Cho）cover了《Kpop 猎魔女团》的 OST〈Free〉，引发热烈关注。PS：赵雅顿是帮女主鲁米（Rumi）英语配音的配音员。



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