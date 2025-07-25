ASTRO车银优入伍倒数3天，剪短发近照公开！深情叮嘱粉丝「不要忘记我」

男团ASTRO成员车银优即将於7月28日开始履行兵役义务，近日透过SNS分享剪短发照片，令大家对入伍一事有了直观感受，难掩不舍之情。

车银优1997年出生，今年3月年满28周岁之际申请了陆军军乐队面试，并於5月底获得宣布录取，将成为ASTRO继MJ之后第二位入伍的成员。22日，车银优在IG PO出多张照片，简短留言「最近」。



照片中，车银优披著剪发围巾，地上是一堆刚刚离开主人的黑色发丝。 剪了短发的车银优依旧帅气逼人，时而戴著派对帽、手捧蛋糕，时而穿著运动衣坐在绿茵场上，充实地度过入伍前的最后时光。









此外，车银优还通过粉丝交流平台Fromm传达了入伍在即的心情，表示最近在与值得感谢的人们见面，对粉丝们表达感激和思念之情，承诺在服役后以更加成熟的面貌回。车银优坦言现在仍没有入伍的实感，亦透露专辑和电影、电视剧会在入伍后陆续公开，请大家不要忘记他。







车银优入伍前为粉丝留下了大量作品，包括将在9月发行的新专辑，预计明年上架的Netflix剧集《The Wonder Fools》，还有不久前杀青的电影《第一次飞行》。车银优将进入陆军军乐队服兵役，预计2027年1月27日退伍。网友纷纷表达不舍「怎么可能忘记这样的脸孔」「一定要健康回来」等。



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