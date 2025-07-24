润娥与李彩玟刀锋对决！《暴君的主厨》公开紧张预告片

tvN全新周末剧《暴君的主厨》於今日（24日）公开「刀对刀」版预告片，润娥与李彩玟紧张对峙的画面令人屏息，掀起观众高度期待。
《暴君的主厨》是一部融合奇幻与浪漫的穿越剧，讲述一位现代主厨意外穿越到过去，遇见拥有绝对味觉、性格暴躁的暴君国王后，展开的一连串精彩故事。
润娥在剧中饰演现代主厨「延智英」，李彩玟则饰演朝鲜王朝的皇子「李宪」，又名「延熙君」。 最新公开的预告片中，身穿厨师服的延智英与身披红色龙袍的李宪形成强烈对比。 「延智英」手持料理刀，「李宪」则佩戴长剑，象徵两人来自不同时代，对「刀」有著不同的用途与意义。 然而，正是这份「刀意」，让两人透过料理建立起微妙的联系。
[칼&칼 티저]— tvN drama (@CJnDrama) July 23, 2025
셰프의 칼끝과 마주한 폭군의 칼날
달라도 너무 다른 두 칼의 만남!
평생 못 잊을 최고의 요리가 찾아옵니다
서바이벌 판타지 로코 <폭군의 셰프>
8/23 [토] 밤 9:10 첫 방송 | tvN#tvN #폭군의셰프 #BonappetitYourMajesty#임윤아 #이채민 #강한나#같이달려tvN… pic.twitter.com/SaYtF1fZpb
预告片中也暗示两人在相处过程中一同品味人生的酸甜苦辣，带来既新颖又温暖的观剧体验。
《暴君的主厨》将於8月23日首播，敬请期待。
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