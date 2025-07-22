【女王对决巨石】润娥《暴君的主厨》VS马东石《十二使者》，引爆8月周末收视冠军战

由润娥主演的新剧《暴君的主厨》将在正式首播前，推出一集特别节目作为「开胃菜」，提前点燃观众的期待。

据悉，备受期待的tvN新周末剧《暴君的主厨》将在8月23日首播前，於8月17日抢先播出第0集的特别篇与观众见面。 详细的播出时间仍在最终协调中，预计将很快公布。

《暴君的主厨》是一部穿越生存奇幻浪漫喜剧。 剧情讲述一位天才厨师延智英（润娥 饰），意外穿越回到自己人生的巅峰时刻，却遇上了史上最凶恶的暴君、同时拥有绝对味觉的国王李宪（李彩玟 饰），从而展开一连串惊心动魄的故事。



这部由润娥和李彩玟领衔主演的作品，早已被视为今年下半年的重点大戏。 这也是润娥继JTBC热门剧《欢迎来到王之国》后，时隔约两年再度回归电视剧。 从先前释出的预告片与剧照中，润娥展现了兼具活泼与领袖魅力的厨师形象，预告将为观众带来一场满足五感的视觉飨宴。

《暴君的主厨》将接档由李钟硕、文佳煐主演的《瑞草洞》。 《瑞草洞》（共12集）预计於8月10日完结，而《暴君的主厨》并未紧接著在16日播出，而是空出一周，於8月23日正式开播。 电视台巧妙地利用首播前一周的空档，安排了第0集特别篇在8月17日播出，作为引导观众投入剧情的「开胃菜」。 据悉，主演们将亲自现身节目，介绍角色与剧情看点，势必会成为刺激观众准时收看首播的特别时光。



随著《暴君的主厨》首播日定在8月23日，也意味著它将与KBS 2TV的周末迷你剧《十二使者》（Twelve） 在同一时段（晚间9点档）正面对决，观众的遥控器将流向何方，备受关注。



结合了穿越、宫廷元素的浪漫喜剧《暴君的主厨》，不仅刺激味蕾，更集结了趣味、心动等元素，备受期待。 除了润娥与李彩玟，更有姜汉娜、崔贵华、吴义植等实力派「信看演」（因信赖而看的演员）阵容，为戏剧增添更多看点。而由马东石领衔主演而引发热议的《十二使者》（共8集），则是以东方十二生肖为主题的作品，将在KBS 2TV与Disney+同步播出。 该剧讲述化身为人形守护人类的十二位天使，对抗邪恶势力的动作英雄故事。 除了马东石，朴炯植、徐仁国也参与主演，观众将能在家中欣赏到马东石招牌的强力拳击动作戏。



一边是润娥与李彩玟预告将满足观众五感的《暴君的主厨》，另一边是「马东石牌」的爽快动作片《十二使者》，两部大作的正面交锋，预计将让8月的电视剧场更加火热。

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