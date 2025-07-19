IU凭《苦尽柑来》首摘视后！与朴宝剑&李惠利&李浚赫分享人气奖，「第四届青龙系列大奖」完整获奖名单公开

第四届青龙系列大奖18日在仁川举办，Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》横扫大奖、最佳女主角奖（IU）、最佳女配角奖（廉惠兰）以及人气明星奖（朴宝剑、IU）等4个奖项，成为当晚最大赢家。

IU主演过《我的大叔》《德鲁纳酒店》《月之恋人—步步惊心：丽》等多部剧集，这是她当演员以来第一次摘得青龙系列大奖视后，激动地说：「从最初接到出演邀约到现在、包括以后，《苦尽柑来遇见你》都会是我人生中最大的骄傲。 在总是要求我们活得模糊的世界里，比任何人都更清晰地活出自己人生的每一位爱顺们，还有在世界各地坚定地种下和培养自己野心的每一位金明们，我要向他们致以敬意与感谢。」



最佳男主角由《外伤重症中心》朱智勋摘得：「感谢所有喜爱韩国内容的观众。 把漫画原作改编成影像并不是件容易的事，感谢所有让原作呈现出真实感的工作人员。」



这两部剧都是今年的大热门，《外伤重症中心》获得「最优秀作品赏」，《苦尽柑来遇见你》更拿到最高奖项「大赏」。



人气明星奖由朴宝剑、李惠利、李浚赫、IU共同获得，依次感谢了观众和努力投票的粉丝。



以下为第4届青龙系列大赏完整得奖名单：

▶ 大赏：《苦尽柑来遇见你》

▶ 剧情类最优秀作品赏：《外伤重症中心》

▶ 剧情类最佳男主角：朱智勋（《外伤重症中心》）

▶ 剧情类最佳女主角：IU（《苦尽柑来遇见你》）

▶ 剧情类最佳男配角：李光洙（《恶缘》）

▶ 剧情类最佳女配角：廉惠兰（《苦尽柑来遇见你》）

▶ 剧情类最佳新人男演员：秋泳愚（秋英宇）（《外伤重症中心》）

▶ 剧情类最佳新人女演员：金敏荷（《我死的一周前》）

▶ 综艺类最佳节目奖：《黑白大厨：料理阶级大战》

▶ 最佳综艺男艺人：旗安84（《奇案84的奇趣民宿》）

▶ 最佳综艺女艺人：李秀智（《SNL Korea》第6、7季）

▶ 综艺类最佳新人男艺人：文相勋（《主观食堂》）

▶ 综艺类最佳新人女艺人：Mimi（《旗安CEO》）

▶ LG U+善良影响力奖：池睿恩（《奇案84的奇趣民宿》）

▶ Upbit人气明星奖：朴宝剑、李惠利、李浚赫、IU

▶ OST人气奖：TOMORROW X TOGETHER然竣（《淩晨两点的灰姑娘》）

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