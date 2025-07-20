姜有皙连续出演的三部《苦尽柑来、机住医、瑞草洞》都大爆～热度无法挡！根本是2025韩剧福星化身

演员姜有皙，在今年接连出演的韩剧作品有《苦尽柑来遇见你》→《机智住院医生生活》→《瑞草洞》连三发全力出击、不知休息为何物的活跃行程，成功在大众心中留下深刻印象。

从 Netflix 原创剧《苦尽柑来遇见你》、tvN 新剧《机智住院医生生活》（Netflix同步），到目前正在播出的 tvN《瑞草洞》（Disney+同步），姜有皙接连出演话题作品，以高度贴合的角色消化力与扎实的演技实力备受瞩目，正迅速崛起为新一代「值得信赖的演员」。



在《苦尽柑来遇见你》中，姜有皙饰演 IU 的弟弟「梁银明」，细腻描绘了身为次子从小备受差别待遇的悲伤情绪、对家人的深厚情感，以及虽然笨拙却满怀真心的内心线，展现了姜有皙独有的魅力。尤其是他以可爱又温暖的方式诠释看似幼稚行为背后的深沈内心，不仅让剧情充满活力，也凭藉对细节的把握让角色叙事更具沉浸感，获得一致好评。



随后在《机智住院医生生活》中，他化身为偶像出身的妇产科住院医师「严在一」，展现180度截然不同的魅力。将阳光爽朗的角色彻底「姜有皙化」的他，以呆萌十足的社会新鲜人模样，温柔描绘出一段笨拙又惹人怜爱的成长旅程，成功引发观众的共鸣与投入。

特别是在剧中与 TXT 的秀彬、然竣组成的虚拟男团「HI-BOYZ」活动更是话题十足。他们一起出演的 MV 预告片一公开便登上 YouTube 热门影片第一名，而姜有皙甚至亲自登上 Mnet《M Countdown》现场舞台，展现跨界能力，证明自己是能在不同领域自由穿梭的多才多艺演员。



这还不是全部。如今正在热播的《瑞草洞》中，他摇身一变，饰演已有四年资历的律师事务所副手「赵昌原」，再次展现其百变演技。剧中他在办公室内外穿梭自如，作为法务圈中的气氛制造机，以生活感十足的表演为剧情注入活力。姜有皙在整部作品中展现出的节奏感，既为整体氛围带来轻快转换，也成为带动收视率的关键。



姜有皙不仅仅是参与多部作品，更以细腻的角色诠释力与强烈的投入度，成功将每个角色打造成完整鲜明的人物。每次出演都能展现出截然不同的面貌，无论是观众还是业界，都对他建立起深厚信赖，让「值得信赖的演员」这一称号更加稳固。对於他在今年下半年也将持续展开的热情&忙碌行程，内外界皆抱持高度期待。

从演技到广告再到歌唱，横跨各类领域的全能型演员姜有皙，如今冠上「新晋大势」一词可说是再自然不过。他接下来又会带来怎样令人惊喜的表现，备受关注。



此外，《瑞草洞》每周六、日晚上 9 点 20 分播出。



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