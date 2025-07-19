姜河那自曝独特食性：橘子带皮吃，柿子剖籽吃！网笑称「旗安84灵魂双胞胎」

演员姜河那近日做客刘在锡与柳演锡主持的SBS综艺《只要有空，第三季》，聊天时透露独特的饮食习惯，就是不论什么食物都「整个吃掉」，震惊众人。

姜河那和徐现宇本次出演是为了宣传新片《墙外之音》，第一站来到首尔植物园，倾听管理员的故事。 姜河那透露读书时的外号叫「蒜头」，因为本名是「金河那」，读得快一点就变成「金蒜头」XD

姜河那表现出对植物的好奇，询问如何用种子种植香瓜、吃香瓜时如果不去籽会不会拉肚子，无厘头发言逗得大家哈哈大笑。 MC柳演锡提到姜河那对於事物都会「整个吃掉」的习惯，姜河那坦然承认：「我连橘子也直接带皮吃，虾子也从头到尾全部吃掉、不会留下任何东西。」



最惊人的还要数柿子，姜河那表示如果把柿子的籽剖半，会发现里面有一个长得像汤匙的东西，他吃完柿子都会把这部份挖出来吃。 看到大家错愕的神情，姜河那笑著说也许大家觉得很奇怪，但他认为理所当然：「怎么会不知道那个呢？」



网友：「看来他牙齿很坚固」「活到现在从没剖开柿子籽看过kkk」「姜河那不是人设，是真的性格很独特，与旗安84堪称灵魂的双胞胎」「大概是旗安84较为整齐干净一点的版本」XD



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