姜有皙連續出演的三部《苦盡柑來、機住醫、瑞草洞》都大爆～熱度無法擋！根本是2025韓劇福星化身

演員姜有皙，在今年接連出演的韓劇作品有《苦盡柑來遇見你》→《機智住院醫生生活》→《瑞草洞》連三發全力出擊、不知休息為何物的活躍行程，成功在大眾心中留下深刻印象。

從 Netflix 原創劇《苦盡柑來遇見你》、tvN 新劇《機智住院醫生生活》（Netflix同步），到目前正在播出的 tvN《瑞草洞》（Disney+同步），姜有皙接連出演話題作品，以高度貼合的角色消化力與紮實的演技實力備受矚目，正迅速崛起為新一代「值得信賴的演員」。



在《苦盡柑來遇見你》中，姜有皙飾演 IU 的弟弟「梁銀明」，細膩描繪了身為次子從小備受差別待遇的悲傷情緒、對家人的深厚情感，以及雖然笨拙卻滿懷真心的內心線，展現了姜有皙獨有的魅力。尤其是他以可愛又溫暖的方式詮釋看似幼稚行為背後的深沈內心，不僅讓劇情充滿活力，也憑藉對細節的把握讓角色敘事更具沉浸感，獲得一致好評。



隨後在《機智住院醫生生活》中，他化身為偶像出身的婦產科住院醫師「嚴在一」，展現180度截然不同的魅力。將陽光爽朗的角色徹底「姜有皙化」的他，以呆萌十足的社會新鮮人模樣，溫柔描繪出一段笨拙又惹人憐愛的成長旅程，成功引發觀眾的共鳴與投入。

特別是在劇中與 TXT 的秀彬、然竣組成的虛擬男團「HI-BOYZ」活動更是話題十足。他們一起出演的 MV 預告片一公開便登上 YouTube 熱門影片第一名，而姜有皙甚至親自登上 Mnet《M Countdown》現場舞台，展現跨界能力，證明自己是能在不同領域自由穿梭的多才多藝演員。



這還不是全部。如今正在熱播的《瑞草洞》中，他搖身一變，飾演已有四年資歷的律師事務所副手「趙昌原」，再次展現其百變演技。劇中他在辦公室內外穿梭自如，作為法務圈中的氣氛製造機，以生活感十足的表演為劇情注入活力。姜有皙在整部作品中展現出的節奏感，既為整體氛圍帶來輕快轉換，也成為帶動收視率的關鍵。



姜有皙不僅僅是參與多部作品，更以細膩的角色詮釋力與強烈的投入度，成功將每個角色打造成完整鮮明的人物。每次出演都能展現出截然不同的面貌，無論是觀眾還是業界，都對他建立起深厚信賴，讓「值得信賴的演員」這一稱號更加穩固。對於他在今年下半年也將持續展開的熱情&忙碌行程，內外界皆抱持高度期待。

從演技到廣告再到歌唱，橫跨各類領域的全能型演員姜有皙，如今冠上「新晉大勢」一詞可說是再自然不過。他接下來又會帶來怎樣令人驚喜的表現，備受關注。



此外，《瑞草洞》每週六、日晚上 9 點 20 分播出。



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