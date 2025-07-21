「经纪公司代表」孙艺珍X「极端粉丝」曹柔理携手主演《Variety》！　Netflix惊悚新作揭K-POP阴暗面：

Netflix於21日正式公开全新原创影集《Variety》（暂译）的阵容阵容，由实力派女演员孙艺真与新生代人气演员曹柔理携手主演，备受瞩目。

《Variety》是一部以K-POP娱乐产业为背景的惊悚题材的作品，聚焦於打造顶级偶像团体的娱乐公司代表与极端粉丝之间错综复杂的欲望与纠葛。

孙艺真在剧中饰演拥有卓越企划能力的娱乐公司代表「世恩」，她凭藉敏锐的眼光与强大执行力，成功打造出最受欢迎的偶像团体，为了续约更是不惜一切代价。 这次她将挑战角色的极端情绪转换，展现不同以往的演技变身。



在《鱿鱼游戏》第2、第3季崭露头角、扮演未婚妈妈的曹柔理则饰演对偶像怀有扭曲爱恨的极端粉丝「胜熙」，她为了接近偶像不择手段，展现出极具张力的执著与偏执。



该剧由曾执导Netflix热门作品《假面女郎》的金容勋导演担任编剧与导演，延续其对黑暗题材的精准掌握。 相关人士透露：「除了孙艺真与曹柔理之外，还有多位资深与新锐演员加盟，将带来多元化的演技火花，敬请期待。」

《Variety》目前公开日期尚未确定，已引起粉丝与影视圈高度期待。

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