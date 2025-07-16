【韩网热门】朴宝英 & 朴珍荣人生四宫格照甜度爆表！网友反应炸了：求我家欧巴不要学

15日，BH娱乐公开了人气剧《未知的首尔》主角朴宝英与朴珍荣一同拍摄的四连拍照片。

照片中，两人彷佛从《未知的首尔》剧中走出现实世界般，展现出不输真实情侣的氛围。 他们不仅甜蜜地比出爱心、脸颊贴脸，还紧紧相拥，毫无空隙。 两人可爱撒娇与亲密互动，令粉丝们「过度投入」，现场气氛瞬间升温。



韩国网友评论：

1. 我现在在看剧，这也太生猛了吧啊

2. 像兄妹唉，好可爱

3. 是在交往吗，太赤裸裸搞妄想营业了吧，我要祈祷我家偶像绝对不要去演戏，最近演员圈也烂成那样，只剩妄想了

4. 我也是朴珍荣的粉丝，但我觉得可爱又合适啊

5. 是男演员粉，这种人生剧的糖就是太赞ᄏᄏᄏᄏ 就是剧粉服务吧

6. 还是有人分不清现实跟电视剧啊，连亲亲都没有 说什么过度亲密，以为他们真的因为喜欢才那样吗？ 能做到看起来像现实情侣，这本来就是专业的演技，想到以前看《宝利来了》时，有个路人奶奶对李宥利破口大骂ᄏᄏ

7. 宝英竟然会拍这种，只想谢谢她，看来《未知的首尔》对她真的很不一样

8. 以为是JYP 朴轸泳（与朴珍荣韩语相同）吓死我

9. 还以为会很露骨，结果好清纯

10. 两个漂亮的人在一起就是双倍漂亮

11. 两个人都是好感型演员，只觉得太美了，为什么这么多人在生气

12.也可以不喜欢吧.. 为什么大家都要讲什么「留言很臭」之类的发言太过头了ᅲ 就是会有喜好分歧的照片啊

13. 一边骂还说什么「这剧都已经完结很久了」但才过2-3周不是吗？ ᄏᄏᄏᄏ照片也是现在才公开的，当时拍戏后采访影片时一起拍的吧？ 就很明显是「未知的湖水」后续活动啊，骂这个的才真的是过度代入吧... 而且这剧收视效果很好，多利用一下又怎样？ 哪有什么剧完结就一定要完全结束的道理，剧的话题性延长对演员来说也没坏处，又不是过了几个月才这样ᄏᄏᄏᄏ

14. 脸贴在一起还有从后面环抱的画面，看起来不只是漂亮，更像现实情侣，果然演员就是演员（专业）如果是剧粉应该会很开心吧

15. 因为看起来不像「未知」和「昊洙」，比较像本人，所以才会有喜好分歧吧

16. 剧都已经完结了还特意放出这种照片很奇怪，动作也太过了，可能是因为同公司才可能这样

17. 谁看了都知道是为了剧啊....

18. 咦？ 不是以前拍的现在才放出来吗？ 说什么「故意钓」之类的留言到底是什么心态啊...？

19. Twitter上不管是演员本体粉还是剧粉反应都很好，为什么这里就说什么「粉丝一定讨厌吧，只有妄想派才喜欢」这种话？ 当然粉丝也不是一个人，会有不喜欢的人在所难免，但整体来说好评多非常多，转发也很多，不用担心

20. 随便把『不喜欢』说出口这件事不奇怪吗...??? 这又不是什么坏事，明明是为了剧粉们给的福利而已ᄏᄏᄏᄏ

21. 只有对演员产生类恋爱妄想的人才会不喜欢吧，我只觉得可爱而已，真的一点想法都没有; 在珍荣饭圈那边也有差评，原因是怕其他演员会跟著学。 在不是匿名的Twitter上根本没差评，反应都超好

22. 演员圈的粉丝也真是够小题大作的，就当作是剧的延续看完就好，偏偏这种事最会搞大的就是他们

原文：https://theqoo.net/square/3827708947

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻