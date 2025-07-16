朴敏英继《和我老公结婚吧》后回归，新剧《信用诈欺师KR》换上空服员制服

女演员朴敏英即将以全新面貌回归，这次她化身为一名优雅的空服员。

日前朴敏英在自己的SNS帐号上传了一张照片，并配文写道：「会尽心尽力为您服务」。 公开的照片中，朴敏英身穿一套外籍航空公司的空服员制服，摆出专业的姿势，其亮丽的外型和完美的身材比例立刻吸引了粉丝们的目光。



这是即将公开的 Coupang Play 原创剧集《信用诈欺师KR》《컨피던스 맨 KR/Confidence Man KR》里的造型之一。 《信用诈欺师KR》已定档於9月6日晚间9点10分正式首播。 该剧是一部畅快的诈欺喜剧，讲述了三位各怀不同故事的诈欺师组成一个团队，向这个时代的恶棍们展开一场纵横驰骋的复仇计划。



新剧中朴敏英、朴喜洵、朱钟赫将联手变身为「专门惩治恶棍」的诈欺师团队。 这也是朴敏英继今年2月创下高人气并圆满剧终的《和我老公结婚吧》之后，时隔约七个月再次以全新角色回归小萤幕。



《信用诈欺师KR》中朴敏英将饰演「尹伊朗」一角，这是一位IQ高达165、拥有顶尖1%天才头脑的诈欺师。 剧中，伊朗将以她独特的四次元思维和冷静的领袖魅力，担任这支「信用诈欺师」团队的领导者，令人期待她将如何展现充满智慧与魅力的骗局。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻