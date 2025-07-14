《我的邻居是恶魔》公开最新海报！安普贤「太平洋」宽肩360度「保护」润娥，上演搞笑惊悚化学反应

演员安普贤即将透过新电影《我的邻居是恶魔》展现与以往截然不同的面貌。

CJ ENM於今日（14日）公开了安普贤在片中饰演「青年无业游民吉久」的剧照，引发影迷热烈讨论。 公开的剧照中，安普贤以高大魁梧的身材，完全挡住饰演「善智」的润娥（少女时代），脸上却带著惊恐不已的表情，让人好奇究竟发生了什么状况。



《我的邻居是恶魔》是一部结合恶魔附身题材的喜剧片，讲述失业后过著平淡日子的青年「吉久」，因为某个荒唐的兼职工作，负责在凌晨时分监视每到深夜就变身为「恶魔」的「善智」（润娥 饰），进而展开一段被榨干灵魂的奇妙经历。 这也是凭藉电影《极限逃生》（2019）创下942万观影人次票房神话的导演李相槿最新执导作品。

在片中，安普贤饰演的「吉久」，意外得知「善智」白天与夜晚判若两人的秘密，於是开始担任她的「守护者」，展开艰难又啼笑皆非的深夜工作。 安普贤透过这个角色，将从像杜宾犬般可靠守护善智的模样，到被善智气势完全压制、彷佛黄金猎犬般听话的可爱反差，预计将再度掳获观众的心。



安普贤过去凭藉《露梁：死亡之海》、《辣手警探2》及电视剧《财阀X刑警》等作品在大银幕与小萤幕间展现强烈存在感，这次将在《我的邻居是恶魔》中挑战截然不同的角色，备受期待。

导演李相槿也对安普贤给予高度赞赏，表示：「第一次见到他就觉得，他是个充满压倒性魅力的人。 接触后发现他其实非常温暖，我想观众看完电影后，会从被善智的魅力吸引，最后却被吉久的余韵深深打动。」



安普贤则分享拍摄心情：「一开始对这角色其实很苦恼，不知道要怎么诠释。 但和导演聊过之后，发现这角色就像是导演的化身，於是决定完全跟著导演的指导走。 因为原本就有运动习惯，没有特别为了角色再练身材。 很感谢大家对我和润娥身高、体格差的『化学反应』给予许多关注。」

安普贤与润娥将如何在这部既搞笑又惊悚的恶魔题材中碰撞出新火花，令影迷充满期待。

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