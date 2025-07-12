Netflix拓展「民宿综艺宇宙」！不仅有《奇案84的奇趣民宿》第二季，还有刘在锡的「营地」

Netflix 宣布原创综艺节目《奇案84的奇趣民宿》将推出第二季。

《奇案84的奇趣民宿》以漂浮在郁陵岛海上的「奇案庄」为背景，老板旗安84与员工Jin&池睿恩将与入住的旅客们共同展开一场充满奇想的民宿综艺体验。



该节目在今年4月公开后，立刻登上Netflix全球非英语系列节目TOP 10第6名，在韩国、香港、新加坡、印尼、菲律宾等国家和地区都名列TOP 10，展现K-民宿综艺的独特魅力，受到海内外观众热烈喜爱。 随著观众对节目的高度共鸣与疗愈感回响不断，Netflix宣布制作第二季，消息一出更引发期待，纷纷留言表示：「JIN还会来吧」、「求全班人马」、「太期待了」等。



기안의 상상이 다시 한번 현실이 됩니다.



넷플릭스 민박 예능 <대환장 기안장> 시즌2, 제작 확정.#대환장기안장2 #KiansBizarreBnB2 pic.twitter.com/gvgDGaf6RS — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) July 11, 2025

与此同时，Netflix还将携手制作公司Studio MODAK的导演李昭旻团队，扩展「民宿综艺宇宙」。 继旗案84之后又迎来一位全新民宿老板，由国民MC刘在锡担任，他亲自经营的「刘在锡营地」将於7月12日开始招募房客，开启另一段趣味十足的民宿故事。在一并公开的预告影片中，刘在锡说道：「Netflix带来的崭新挑战！我将开设一个营地。」亲自宣布「刘在锡营地」正式开张。他穿著彷佛随时都能出发去夏令营的轻便装扮，吹著哨子跳舞，模样逗趣十足。他还喊出俏皮的口号：「客人是王！而我也是王！」。



[단독] 유재석, 넷플릭스에 캠프 차리다?!



넷플릭스 민박 예능, 이번엔 캠프로 갑니다. 손님도 왕이고, 유재석도 왕이 되는(?) <유재석 캠프>. 오직 넷플릭스에서, 커밍 쑨.



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