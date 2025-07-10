「男人多得是！」Nana洒脱恋爱观：不回应就换人！坦承一开始对Orange Caramel名字很反感

女演员兼歌手Nana，近日在YouTube综艺节目《Salon Drip2》中大方分享自己的恋爱观，获得观众共鸣的同时，过去与模特儿蔡钟硕的恋情传闻也再度成为话题。

在节目中，Nana坦言：「如果有喜欢的人，我会明确表达出来。 如果对方没有反应，就会觉得『何必呢？ 世界上男人多的是』。 只是一方主动会感到疲惫，对方若没兴趣，我就会毫不留恋地转身离开。」展现她干脆果断的恋爱态度。

谈到暧昧（所谓的「推拉期/欲擒故纵期」）时，Nana表示：「我几乎没有那种模糊不清的感情，如果喜欢就会让对方很明显地感受到。」然而她也吐露，由於自己五官深邃、带有冷艳气质，常被误以为在瞪人，甚至有人误会她对自己有意思。Nana还分享一段趣事：「曾经在酒吧被五个人要电话，还有人以为我是日本人，用翻译软体跟我讲话。」让现场笑成一片。

在Nana率真分享恋爱观之际，去年12月她与模特儿蔡钟硕的也被再度提起。 当时两人被拍到一同前往峇里岛度假，更在SNS上分享带有情侣氛围的照片，引发「恋爱SNS」的猜测。 此外，两人还一同出演白智英的新曲《是啊 没错》MV，上演热烈亲密戏份，让外界更加相信两人的关系不寻常。Nana甚至在社群上留下「一百万次亲亲」等留言，让粉丝们议论纷纷。 尽管如此，随著讨论越演越烈，两人后来都低调删除部份SNS贴文。



对此，Nana所属经纪公司Sublime低调回应：「艺人的私生活很难确认。」蔡钟硕所属的Esteem也做出同样的回应，既不承认也未否认。 这让不少网友认为「其实就是默认吧？」、「很酷很搭调的一对」，依旧对两人的关系抱持高度兴趣。



此外，在同期节目中，主持人张度练问Nana：「刚出道时会不会不得不听从公司的安排？」Nana大方回应：「所以才会去做Orange Caramel（橙子焦糖）啊！」她透露自己刚开始对这个子团体完全没有好感：「那完全不是我的风格，名字我也不喜欢，完全不懂橘子跟焦糖是什么组合。」不过随著团体受到喜爱，Nana心态也发生改变：「看到大家模仿我们、乐在其中，自己也慢慢开始享受。」



她笑说最开心的时期是《Catallena》活动时期，「那时候练舞特别兴奋，制作组看了我们排练的样子，直接说在音乐节目就那样表演吧！」展现活泼可爱的一面。

另外，Nana也透露正在准备个人专辑，让粉丝们相当期待。 她说：「其实一直把发行个人专辑当作目标，但因为各种原因不断延后。 现在来到新的公司，反而是公司主动提议。」Nana表示自己参与了歌曲创作、MV分镜及概念设计，「应该会呈现出属於我风格的歌曲，想挑战之前没做过的概念，粉丝应该也等很久了，所以想透过这节目先跟大家分享。」

Nana用她率性真诚的分享，再次展现既有魅力，也让人更加期待她未来在音乐与戏剧上的发展。

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