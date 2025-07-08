BLACKPINK新曲〈JUMP〉确定本月11日发行！历代级MV预告公开，由获得葛莱美奖的Dave Meyers导演执导
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BLACKPINK新曲〈JUMP〉确定本月11日发行！历代级MV预告公开，由获得葛莱美奖的Dave Meyers导演执导

KPOP   2025年7月8日   星期二13:07   Yuan  

（封面图源：YG娱乐、YouTube@BLACKPINK截图）

人气女团 BLACKPINK 日前在新巡演首次公开新曲〈JUMP〉，本周五就可以正式听到啦！

今日（8）YG娱乐表示：「 BLACKPINK 的〈JUMP〉将於11日下午1点（韩国时间）在音源平台公开。这首歌前段是西方风格，之后马上转变爲嘻哈和电子舞蹈音乐（EDM）氛围，是中毒性很强的歌曲。」
（图源：YouTube@BLACKPINK截图）

〈JUMP〉的 MV 由获得葛莱美奖的 Dave Meyers 导演执导。公开的预告中，BLACKPINK 以英雄漫画封面的风格登场，在高楼之间飞跃，搭配动感的镜头，吸引大众视线。接著 ROSÉ、JENNIE、JISOO、LISA 依序通过超大型电子看板出现，在画有 BLACKPINK 的艺术壁画前，四名成员摆出帅气的姿势。
（图源：YG娱乐）

本月5、6日在高阳综合运动场主体育场举行的世界巡演《DEADLINE》上，抢先公开〈JUMP〉舞台，因为是 BLACKPINK 睽违许久的新歌，也立即掀起巨大讨论。
（图源：YG娱乐）

另外，BLACKPINK 将以高阳演出爲开端，在16个城市进行31场世界巡演。他们将在洛杉矶、芝加哥、多伦多、纽约、巴黎、米兰、巴塞隆拿、伦敦、高雄、曼谷、雅加达、布拉干、新加坡、东京、香港等地举行体育场级演出。

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