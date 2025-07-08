不愧是爱豆中的爱豆！《雪降花》团队齐聚BLACKPINK演唱会，JISOO&丁海寅合影！BTS j-hope、TWICE娜琏＆志效等全来了

BLACKPINK 近日在韩国高阳市成功举办「BLACKPINK WORLD TOUR DEADLINE IN GOYANG」演唱会，两天（7月5日、6日）吸引大批粉丝与明星前来捧场，现场星光熠熠，引发热议。

演唱会上，众多知名艺人现身观赏BLACKPINK的精彩舞台。 BTS（防弹少年团）成员 j-hope、TWICE成员娜琏与志效、SEVENTEEN净汉与THE8、珉奎、IVE李瑞、秋天、LIZ、演员丁海寅与《雪降花》团队、李洙赫以及国际超模兼演员郑好娟都到场支持，并透过社群媒体分享他们在现场享受音乐、挥舞应援棒的模样，掀起粉丝间热烈讨论。

블랙핑크 콘서트에서 제이홉도 봣어요

방탄본거 처음이에요 pic.twitter.com/cVVs0TrCbE — 제희 (@zay_h1) July 6, 2025

정한이 오늘 블핑 콘서트 보러 갔나봐 ㅋㅋㅋ

명호랑 민규랑 셋이 보러 갔나봐 ㅋㅋㅋ



https://t.co/CX9DHoPTHZ pic.twitter.com/pLfMaax5VW — 더블톨라떼 (@snowprince__j) July 6, 2025

同门师弟团体也展现强力后援。 YG娱乐旗下的BABYMONSTER与TREASURE成员们亲自到场观赏师姐们的表演。WINNER队长姜升润则在个人社群上上传手持BLACKPINK应援棒的认证照，为前辈应援。

这次BLACKPINK时隔1年10个月再以完整体启动巡演，格外受到关注。 她们将以此次高阳演唱会为起点，展开横跨全球16座城市、共计31场的超大型世界巡演。

接下来BLACKPINK将於7月12日、13日在美国洛杉矶继续她们的世界巡演，之后还会前往芝加哥、多伦多、纽约、巴黎、米兰、巴塞隆纳、伦敦、高雄、曼谷、雅加达、布拉干（菲律宾）、新加坡、东京、香港等多个城市，征服各大体育场级别的舞台，预计再次掀起全球K-POP热潮。

BLACKPINK凭藉顶尖的舞台实力与无可取代的全球影响力，不仅在音乐上屡创纪录，更持续成为众多明星与粉丝争相到场朝圣的传奇女团。 接下来她们还会带来哪些精彩表演，粉丝们都引颈期盼。

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