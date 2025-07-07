在家也能「龙袍加身」！韩国立中央博物馆推出传统图案大浴巾，披上后威风凛凛、上架秒售罄

韩国国立中央博物馆一直致力於推出有趣又有传统特色的周边商品，好口碑不断扩散，最近又一口气推出4款传统图案的沙滩浴巾，其中龙袍款人气最高，披在身上真的看起来有够威严XD

这系列浴巾是韩国国立中央博物馆2025年周边设计徵选得奖作品，图案分为衮龙袍、日月五峰图、阔衣、莲花头草一共4种，全都是与皇家贵族、婚庆吉祥相关，除了当浴巾也可以当露营毯、挂饰等等。



其中人气最高的就是「衮龙袍-五爪龙」！衮龙袍是朝鲜国王的日常工作服，多为红色和蓝色，在胸部、背部、双肩用金线绣有龙纹圆布，想必大家已在韩国古装剧里看过不少XD不管披在肩上还是盖在身上，都透露出难以忽视的气场：







带去登山，更能轻松营造出「这是朕的江山」既视感：



挂在房间里也能增添庄严安定的氛围：





第二款是「日月五峰图」，也就是朝鲜王朝御座后的屏风图案，若常看古装剧或曾参观景福宫勤政殿的话应该会很熟悉。





最近炙手可热的Netflix动画歌舞电影《Kpop 猎魔女团》里，主角女团HUNTR/X表演歌曲《Golden》时，舞台背景也用到日月五峰图。



红色这一款是「阔衣（활옷）」，起源於高丽和朝鲜时代的传统服饰，最初是皇室女性的礼服，后演变为（有钱）平民的婚礼服装。刺绣常见莲花、牡丹、凤凰、鸳鸯、蝴蝶、十长生等图案，寓意吉祥长寿、琴瑟和谐。





绿色为主的图案是「莲花头草」。所谓「头草」是韩国传统建筑彩画「丹青」的一部份，位於大梁、柱头等处的横向构件，图案多以花卉为主，其中莲花头草常见於佛寺、书院、宫殿等象徵具有意义的重要建筑，融合宗教与吉祥寓意。





这系列浴巾售价4万5千韩元，推出后立即售罄、现在仍是缺货状态，作为出国旅游伴手礼也相当合适。



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