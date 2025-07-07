在家也能「龍袍加身」！韓國立中央博物館推出傳統圖案大浴巾，披上後威風凜凜、上架秒售罄

韓國國立中央博物館一直致力於推出有趣又有傳統特色的周邊商品，好口碑不斷擴散，最近又一口氣推出4款傳統圖案的沙灘浴巾，其中龍袍款人氣最高，披在身上真的看起來有夠威嚴XD

這係列浴巾是韓國國立中央博物館2025年周邊設計徵選得獎作品，圖案分為衮龍袍、日月五峰圖、闊衣、蓮花頭草一共4種，全都是與皇家貴族、婚慶吉祥相關，除了當浴巾也可以當露營毯、掛飾等等。



其中人氣最高的就是「衮龍袍-五爪龍」！衮龍袍是朝鮮國王的日常工作服，多為紅色和藍色，在胸部、背部、雙肩用金線繡有龍紋圓布，想必大家已在韓國古裝劇裡看過不少XD不管披在肩上還是蓋在身上，都透露出難以忽視的氣場：







帶去登山，更能輕鬆營造出「這是朕的江山」既視感：



掛在房間裡也能增添莊嚴安定的氛圍：





第二款是「日月五峰圖」，也就是朝鮮王朝御座後的屏風圖案，若常看古裝劇或曾參觀景福宮勤政殿的話應該會很熟悉。





最近炙手可熱的Netflix動畫歌舞電影《Kpop 獵魔女團》裡，主角女團HUNTR/X表演歌曲《Golden》時，舞台背景也用到日月五峰圖。



紅色這一款是「闊衣（활옷）」，起源於高麗和朝鮮時代的傳統服飾，最初是皇室女性的禮服，後演變為（有錢）平民的婚禮服裝。刺繡常見蓮花、牡丹、鳳凰、鴛鴦、蝴蝶、十長生等圖案，寓意吉祥長壽、琴瑟和諧。





綠色為主的圖案是「蓮花頭草」。所謂「頭草」是韓國傳統建築彩畫「丹青」的一部份，位於大樑、柱頭等處的橫向構件，圖案多以花卉為主，其中蓮花頭草常見於佛寺、書院、宮殿等象徵具有意義的重要建築，融合宗教與吉祥寓意。





這係列浴巾售價4萬5千韓元，推出後立即售罄、現在仍是缺貨狀態，作為出國旅遊伴手禮也相當合適。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞