全智贤离开老东家创建一人企划室：全新出发，更专注本业

知名女演员全智贤正式离开「IEUM HASHTAG」经纪公司，创立个人经纪公司「PEACHY COMPANY」，未来将以此为新据点展开各项活动。

「PEACHY」方面7日发表声明表示：「PEACHY是一家追求深度、克制，以及存在本身之美的经纪公司。 全智贤作为演员、同时也是一名人类，为了能够充分展现自身的深度、从容与内在之美，亲自打造了这个空间。」

全智贤也透过官方立场发表感想，坦言：「作为演员走过漫长岁月，我需要一些时间来回顾自己，并探索新的方向。 PEACHY是承载著当下我的选择，也是为了能专注於更本质的事物而迈出的起点。」



PEACHY除了负责全智贤的经纪业务外，也计划拓展多元内容商务。 「不仅仅是管理演员的活动，更会努力成为一个能自然融入演员人生与表达的经纪公司。」



另一方面，全智贤将於9月透过Disney+原创剧集《暴风圈》回归萤幕，饰演外交官兼前联合国大使「文珠」。 该剧讲述她与由姜栋元饰演的国籍不明的特种要员「山浩」一同追查潜藏於巨大事件背后真相的故事，令人期待。

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