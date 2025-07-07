全智賢離開老東家創建一人企劃室：全新出發，更專注本業

知名女演員全智賢正式離開「IEUM HASHTAG」經紀公司，創立個人經紀公司「PEACHY COMPANY」，未來將以此為新據點展開各項活動。

「PEACHY」方面7日發表聲明表示：「PEACHY是一家追求深度、克制，以及存在本身之美的經紀公司。 全智賢作為演員、同時也是一名人類，為了能夠充分展現自身的深度、從容與內在之美，親自打造了這個空間。」

全智賢也透過官方立場發表感想，坦言：「作為演員走過漫長歲月，我需要一些時間來回顧自己，並探索新的方向。 PEACHY是承載著當下我的選擇，也是為了能專注於更本質的事物而邁出的起點。」



PEACHY除了負責全智賢的經紀業務外，也計劃拓展多元內容商務。 「不僅僅是管理演員的活動，更會努力成為一個能自然融入演員人生與表達的經紀公司。」



另一方面，全智賢將於9月透過Disney+原創劇集《暴風圈》回歸螢幕，飾演外交官兼前聯合國大使「文珠」。 該劇講述她與由姜棟元飾演的國籍不明的特種要員「山浩」一同追查潛藏於巨大事件背後真相的故事，令人期待。

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