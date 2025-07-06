「完美秘书」李浚赫再度访台〜见面会前先华丽现身名品15周年纪念会 自曝穿搭「先选鞋才搭配衣服」

实力派演员李浚赫继上次为《我的完美秘书》旋风访台后，本周末将正式举办粉丝见面会，而在正式活动前，他也在前一日先为精品品牌站台，现身信义区百货公司，吸引许多粉丝们前往现场。





在活动开始前，李浚赫就现身精品品牌店内，相当认真地逛著店内陈列的新品，大约逛了30分钟后才正式开始活动。李浚赫选穿全身黑色的正式服装，胸前更搭配了精品品牌的招牌方形钻饰，相当抢眼。他表示一直都希望能够穿上黑色的服装，而今日在品牌进驻Bellavita的15周年、以及方扣问世60周年纪念，他认为这身打扮是最适当的。





大家更不难发现李浚赫也穿上了精心搭配的鞋子，被问到平时的穿搭是是先穿好全套服装再来搭配鞋款？还是先选想穿的鞋子，再来挑选合适的服装？李浚赫表示自己是「以鞋为主」，先选好了自己想穿的鞋子，再来找合适的服装搭配。李浚赫也表示有位一起工作很久的服装造型师，非常喜爱这个精品品牌，本次也为他精心搭配造型，令他相当满意。





热爱电影的李浚赫表示这个品牌时常出现在艺术性的电影中，所以感觉品牌的艺术感也相当高，而他身边也有一位即将结婚的女同事，喜爱该品牌的藤编包包，李浚赫更是趁著刚刚有小空档到店内逛逛的时候，特别替她看了这个包款，觉得实品更是相当美。现场也涌入许多李浚赫的粉丝们，他也不忘在活动中不断抬头向楼上的粉丝们致意，相当暖心。7月6日李浚赫也将举办个人粉丝见面会台北场，与粉丝度过难忘时光。



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