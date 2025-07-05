终於等到SHINee珉豪出演《我独自生活》啦！整天都活力满满，网友：好期待Key的反应 XD

4日播出《我独自生活》结束后公开下周的预告，终於等到 SHINee 珉豪啦！

节目中，珉豪公开第一个独立的家，他说：「这是我的第一个家，这个 view 胜过一切，我觉得这个家就是我的第一个家。」俯瞰汉江的风景吸引人们的视线。

接著，珉豪开始一天的日常生活，眼神突然燃烧起来。珉豪「超快速」的行动起来，在煮泡面的时候洗了澡、换了衣服，还用微波炉加热东西，他说：「填饱我饥饿的肚子，专属於我的泡面挑战。我吃饭有自己的风格，做了这些事情，饭也会变得更好吃。」已经可以想像 Key 翻白眼的样子 XD



之后珉豪说：「我的目标是想成爲钢铁人。」公开自己运动的样子，他脱掉上衣秀出自己的腹肌。接著还通过游泳锻炼了体力，并表示：「不会幸福的话做不到，绝对做不到。」让人期待下周播出呢！



预告一公开，也让网友纷纷表示：「但是你是歌手啊...」、「泡面爲什么煮得那么忙？哈哈哈哈，下周应该很有意思」、「Key 应该有很多话要说吧」、「原来在家也过得很忙啊... 热血青年...」、「如果没有前面的资料画面，不知道的人还以爲是运动员呢」、「Key 和 Cokun 的反应应该也很有趣」、「好期待 Key 的反应」、「希望起范一定要给我单独镜头」、「很好奇那样跑来跑去也能感受到幸福的性格类型」，「晕！珉豪终於单独出演了」、「原来可以在家那样生活啊」等等。

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