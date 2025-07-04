【韩网热门】ALLDAY PROJECT冠军安可获好评！「实力过硬+享受舞台」超越新人水准，期待演唱会

五人混声团体ALLDAY PROJECT昨日在《M Countdown》获得一位，安可舞台展现出超强实力和享受舞台的态度，引来一致称赞！

Bailey和Tarzzan大秀舞技和空翻、Annie和Woochan的rap实力令人惊艳，Mic失灵时也有队友立即交换，整体表现十分成熟游刃有余，令人难以相信是10天前刚刚出道的新人。



此外，当天现场只有15人是成员Tarzzan的粉丝，发表感言时Tarzzan说「DAY ONE」并请大家回应「Forever」，一开始台下声音寥寥、反应冷淡，但Tarzzan丝毫不尴尬，而是用玩笑语气说：「哎~就说一次嘛！」最终成功带动了现场气氛，获得很多网友称赞性格好、有sense、社交能力强。



韩国网友评论：

1. 真的很久没见过这么有趣、这么嗨的安可舞台kkkk

2. 完全把安可变成自己的演唱会耶kkk

3. 每个人的本职实力都很棒

4. 根本不是新人安可的水准啊

5. 他们真的很享受舞台，仿佛在舞台上飞来飞去kkk

6. 开演唱会的话一定非常有趣，必须去看

7. 新人一出道就展现出自己的风格、全新的感觉，在NewJeans之后真的很久没见到了...

8. 下半年应该会常被邀去大学庆典，拜托一定要上Waterbomb！

9. Tarzzan根本就真的是泰山，最后那个空翻是怎样kkk

10. 每个人都好厉害，尤其是Annie跟Woochan真的疯了，现场比音源还好听kkk

11. Annie超会唱超惊讶，听现场明显感觉Annie跟Woochan十分突出

12. 意外的是Bailey虽然是舞者出身，但Rap声线太棒了！

13. 哇最后Bailey和Tarzzan真的太猛了

14. 这才叫做歌手吧... 有些人安可都只是站著唱，音准还跑掉，看到这群人真的超舒爽

15. 音乐节目舞台居然让人觉得太小kkk

16. 最后连他团粉都一起欢呼真的太赞kkk完全被ALLDAY PROJECT圈粉了

17. Teddy在看吗？ 这个企划真的成功了，我已经在期待下一首歌

18. 完全是2NE1的感觉

19. 原来这才是男女混声团的魅力

20. 就是这个感觉！我以前很爱YG的偶像，现在终於又让我心跳了，久违的YG Family感！

21. 希望他们常常拿一位，安可真的很好看kk

22. 感觉接下来其他经纪公司也会推出男女混声团了kkk不错耶~

出处：https://theqoo.net/hot/3811928086，https://theqoo.net/hot/3812081252，https://www.youtube.com/watch?v=BZQVZamC7q4&ab_channel=M2

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