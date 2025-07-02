郑准元9月来台举办首场海外见面会 !直呼 「从很久以前就对台湾感到非常好奇」

因韩剧《机智住院医生生活》中饰演「具道圆」一角而备受瞩目的南韩演员郑准元，将於9月7日首次来台举办粉丝见面会，地点选在台北Legacy TERA。他兴奋表示：「这是我第一次到台湾见粉丝，早就对这里充满好奇。台湾根本是让人会忍不住问『我怎么现在才来？』的地方。

郑准元曾参演《VIP》、《沉默警报》等多部作品。最广为人知的是他在《机智住院医生生活》中饰演认真耿直又呆萌的住院医生「具道圆」，深受观众喜爱。近期则因在罗PD的网路综艺节目《十五夜频道》中展现的搞笑魅力而人气再飙。



谈到首次来台计画，郑准元透露自己特别喜欢欣赏城市风景，因此最想好好感受台北的氛围。至於台湾美食，他也早已列好清单，开心表示：「我很喜欢尝试在地食物，像是牛肉面、小笼包，还有想看看台湾的粉丝们大家平常都吃些什么。」被问到如果能和《机智住院医生生活》的角色一起旅行，最想带谁同行？他笑说：「应该会选严医生吧，我觉得他会是个很棒的旅伴，也应该会蛮有趣的！」



随著《机智住院医生生活》播出，郑准元的社群粉丝数暴增百倍人气飙升。这次经纪公司替他举办出道以来的首场粉丝见面会，不仅门票瞬间秒杀，还紧急加开场次。暨首尔及胡志明之后，他人生中将第一次来到台北举办见面会，坦言内心既紧张又期待：「因为是第一次，所以有点忐忑，但更开心的是能够亲自见到支持我的大家。」他也谦虚补充：「与其说是爆红，我更想表达的是感谢。谢谢大家一路以来的关注与支持。」



郑准元《The One Day》台北见面会将於9月7日在Legacy TERA举行，更多活动资讯请锁定主办单位华贵娱乐的社群专页。

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