惠利爆与舞者WOOTAE热恋1年！经纪公司回应「正在确认」后再称「属於艺人私生活，无法确认」

歌手兼演员惠利与舞者WOOTAE（本名蔡宇台）传出恋情。

今日（1日），惠利所属经纪公司Sublime就恋爱传闻向韩媒MHN表示：「正在确认中。」不久之后经纪公司又对外宣布：「这属於艺人的私生活，难以确认，请大家谅解！」

稍早MHN独家报导指出，惠利已与舞者WOOTAE交往超过一年。 据报导，两人透过电影《Victory》（港译《十卜你应援团》，台译《FIGHTING！女孩们》）结缘，相关人士透露：「两人会在首尔约会，展现亲密模样。 虽然向周遭人介绍的时间还不久，但交往已将近一年。」



惠利於2010年作为女团Girl's Day的一员出道，后转型为演员，透过电影《Victory》、电视剧《请回答1988》打响名号，之后凭藉《我的室友是九尾狐》、《善意的竞争》等作品活跃於影视圈。她和柳俊烈因《请回答1988》而结缘并相恋，成为娱乐圈的「公开情侣」，不过两人长达7年的恋情於2023年结束。



而WOOTAE则是擅长编舞艺术的（Choreography）的舞者，曾於2022年出演Mnet舞蹈生存节目《Street Man Fighter》，以帅气的舞姿给观众们留下了深刻的印象。

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