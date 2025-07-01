韩国年度盛典将在台湾举行！李俊昊&张员瑛担任《2025 AAA 10周年》主持人，12月选在乐天桃园棒球场

「Asia Artist Awards（亚洲明星盛典，简称AAA）」迎来第10周年，将以更加盛大的规模展开，并由人气明星2PM李俊昊与IVE张员瑛搭档主持。

2025年《第10届 Asia Artist Awards》与庆典活动「ACON 2025」将於12月6日至7日一连两天，在乐天桃园棒球场（Rakuten Taoyuan Baseball Stadium）举行。



12月6日登场的《10周年 AAA 2025》颁奖典礼，将由张员瑛与李俊昊共同担任主持人，两人首次搭档主持，预计将以绝佳默契为典礼增添光彩。这次的组合也备受关注——连续5年担任AAA主持人的张员瑛，与连续2年获得AAA演员部门大赏「年度演员」的李俊昊首次同台，话题性十足。





接著在12月7日，为庆祝颁奖典礼而举行的音乐节「ACON 2025」也将在同一地点举办，延续盛会的热烈气氛。外界也十分关注尚未公开的《10周年 AAA 2025》完整卡司与「ACON 2025」将会带来哪些精彩舞台。



《AAA》是韩国首个综合性颁奖典礼，涵盖演员与歌手领域，集结一年来在K-POP、K-DRAMA、K-MOVIE等领域表现亮眼的代表人物，并透过仅能在AAA上看到的多元舞台与华丽卡司，年年掀起热议，稳坐「全球NO.1颁奖典礼」之位。

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