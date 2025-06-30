「真的要丢下婴儿？」《鱿鱼游戏3》任时完最终选择震撼观众，导演黄东赫亲自回应结局设定

Netflix热门剧集《鱿鱼游戏3》上线后再次引起全球关注和讨论，其中最后一集里，任时完饰演的「李名器」与李政宰饰演的「成奇勋」一同面对终极人性考验，给观众留下极为深刻的印象。

《鱿鱼游戏3》讲述成奇勋为了自己的目的再次参加游戏、却失去了挚友，与隐藏身份潜入游戏的负责人（李炳宪 饰），以及在残酷游戏中幸存下来的参与者们一同走向最终命运。



*以下内容涉及大结局重要剧雷！！！



大结局最后一集是「空中鱿鱼游戏」，参加者们来到三座水泥高塔，必须每次推下一名同伴才能进入下一关，总共至少要推下3人。 这局游戏一开始有9名参加者，到最后一关时只剩下成奇勋、李名器，以及代替母亲金纯熙继续游戏的婴儿。

成奇勋已经做好牺牲自己的打算，承诺会主动跳下去，让李名器带著婴儿离开。 然而李名器拒绝了这一提议，要求成奇勋留在第二关、只把婴儿给他，甚至质疑成奇勋与金纯熙有不为人知的私情。



很多观众看到这一幕后感到震撼，因为纵贯第二季和第三季，李名器的人设很难说是天生坏种，很多时候看起来只是被环境所迫、不得不做出自私的选择。 然而看到他在最终关卡的反应，令人很难不猜测他是打算牺牲婴儿保全自己，最有可能的状况是迟迟无法丢掉婴儿、直到倒计时快要结束时突然放手，然后痛苦地说是一时失去控制、自己也很讨厌自己。



对此，导演黄东赫今日接受《体育东亚》采访时透露了自己的想法：李名器确实想把婴儿丢下去。 黄导演解释称，李名器对人类完全没有信任感，原本的计划应该是推下「便当」角色然后与成奇勋和婴儿一起离开，但在「便当」自杀的情况下，李名器认为成奇勋一定会杀了他然后带著婴儿离开：「如果我要活命，就必须丢掉婴儿。 」

黄导演认为，李名器当下处於认知失调的状态，因此怀疑小孩根本不是自己的：「我想描绘一个因自私而逐渐堕落的人，在最后时刻所做出的最糟糕的选择。」



此外，《鱿鱼游戏》第一季和第二季累计观看次数达到约6亿人次，两季共同创下了韩国作品在全球范围内的惊人纪录，第三季於6月27日上线次日也荣登Netflix电视节目部门的全球第一，再三证明话题热度。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻