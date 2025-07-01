《未知的首尔》朴宝英笑认1人2角全靠无知勇敢：太累了，演完这辈子不想再演

出道20周年的女演员朴宝英，近期刚刚结束主演的tvN电视剧《未知的首尔》。

该剧讲述一对除了长相完全不同的双胞胎姐妹，因为谎言交换人生，进而寻找真爱与自我成长的浪漫故事。 朴宝英一人分饰两角，甚至在剧中演绎到「一人四角」的细腻变化，获得观众一致好评。

谈到选择接演《未知的首尔》的理由，她坦言当初是被剧本吸引，「剧本太好了，故事扎实、台词很能引起共鸣，当时根本没多想1人2角的难度就接了下来。 但越接近拍摄就越害怕，直到拍摄最后一天都还觉得疑惑。」她笑说如果再有人提议1人2角，可能就不会再接了。



为了区分剧中未来与未知两个角色，她和导演讨论后决定不刻意夸大差异，而从细节下手。 语调成为最大关键：未来的声音就像她与家人相处、独处时的自然语气; 未知则带有更多社会化的语调。 视觉上，她们也利用发型和化妆来做细微调整，例如未来会把头发干净俐落地绑起来，眼线也更俐落; 未知则留下一撮小尾巴在耳后，眼妆稍显生涩，这些都让细心的观众能感受角色差异。

对於未来与未知这对双胞胎的设计，她分享：「听说很多人都有渴望拥有能替代自己的另一个人的幻想，像小时候听说晚上剪指甲，老鼠会拿去做分身，虽然害怕却又期待。 其实别人的人生看似光鲜亮丽，仔细一看都有自己的烦恼，这正是这部戏的主题。」



至於哪个角色更贴近自己？ 朴宝英说：「两个角色都像是我的孩子一样，但如果要说共鸣，可能更能理解未知。 因为我也是从乡下来，什么都拼命尝试过，所以她的挫折感我很懂。」

提到与两位男主角的合作，朴宝英透露：「朴珍荣原以为会很调皮，没想到反而像个小大人; 柳炅秀外表看似严肃，偶尔却会丢出一句话让人回家躺著都会想起来笑。」她笑称能同时和两条爱情线都被观众支持，是件非常幸福的事。



结束《未知的首尔》后，朴宝英害羞地说：「现在才稍微觉得自己成长了点。」这部剧既像是她演员20年来的一次挑战，也成为在现代人黑暗中带来一点光亮的疗愈之作。

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