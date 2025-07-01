《未知的首爾》朴寶英笑認1人2角全靠無知勇敢：太累了，演完這輩子不想再演

出道20週年的女演員朴寶英，近期剛剛結束主演的tvN電視劇《未知的首爾》。

該劇講述一對除了長相完全不同的雙胞胎姐妹，因為謊言交換人生，進而尋找真愛與自我成長的浪漫故事。 朴寶英一人分飾兩角，甚至在劇中演繹到「一人四角」的細膩變化，獲得觀眾一致好評。

談到選擇接演《未知的首爾》的理由，她坦言當初是被劇本吸引，「劇本太好了，故事紮實、台詞很能引起共鳴，當時根本沒多想1人2角的難度就接了下來。 但越接近拍攝就越害怕，直到拍攝最後一天都還覺得疑惑。」她笑說如果再有人提議1人2角，可能就不會再接了。



為了區分劇中未來與未知兩個角色，她和導演討論後決定不刻意誇大差異，而從細節下手。 語調成為最大關鍵：未來的聲音就像她與家人相處、獨處時的自然語氣; 未知則帶有更多社會化的語調。 視覺上，她們也利用髮型和化妝來做細微調整，例如未來會把頭髮乾淨俐落地綁起來，眼線也更俐落; 未知則留下一撮小尾巴在耳後，眼妝稍顯生澀，這些都讓細心的觀眾能感受角色差異。

對於未來與未知這對雙胞胎的設計，她分享：「聽說很多人都有渴望擁有能替代自己的另一個人的幻想，像小時候聽說晚上剪指甲，老鼠會拿去做分身，雖然害怕卻又期待。 其實別人的人生看似光鮮亮麗，仔細一看都有自己的煩惱，這正是這部戲的主題。」



至於哪個角色更貼近自己？ 朴寶英說：「兩個角色都像是我的孩子一樣，但如果要說共鳴，可能更能理解未知。 因為我也是從鄉下來，什麼都拼命嘗試過，所以她的挫折感我很懂。」

提到與兩位男主角的合作，朴寶英透露：「朴珍榮原以為會很調皮，沒想到反而像個小大人; 柳炅秀外表看似嚴肅，偶爾卻會丟出一句話讓人回家躺著都會想起來笑。」她笑稱能同時和兩條愛情線都被觀眾支持，是件非常幸福的事。



結束《未知的首爾》後，朴寶英害羞地說：「現在才稍微覺得自己成長了點。」這部劇既像是她演員20年來的一次挑戰，也成為在現代人黑暗中帶來一點光亮的療癒之作。

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