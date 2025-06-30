2025最疗愈韩剧《未知的首尔》EP.12大结局收视率8.4%再创新高！朴宝英&朴珍荣怀抱伤痛，迎向光明的未来

（谈及剧情）朴宝英、朴珍荣、柳庆秀开启人生第二幕的新篇章。昨晚播出的 tvN X Netflix 热门韩剧《未知的首尔》最终回中，曾各自怀抱伤痛的角色们，与布满创痕的过去画下美丽句点，迎向光明的未来，给观众们留下了深刻余韵。

最终回创下全国平均8.4%、最高9.4%（首都圈平均9%、最高10.3%），不仅刷新该剧自身最高纪录，更拿下所有频道同时段收视冠军一位。



【男女主因理解而分开，但很快就明白了不能没有彼此】

EP.11 李昊洙（朴珍荣 饰）察觉听力出现异常，因而对柳未知（朴宝英 饰）提出分手。虽然柳未知试图挽留，但她比谁都清楚李昊洙那颗已走入黑暗、选择放弃一切的心，因此连敲门的勇气都没有。



在昊洙母亲廉粉红（金善映 饰）的开导下，很快想通了一切，勇敢跑向柳未知，将她拥入怀中，深情地说：「待在我身边吧，未知啊，跟我在一起。」他坦率地表达出对她的爱意与内心的恐惧，而柳未知也以拥抱回应，这一幕感动无数观众。



【双胞胎姐妹的人生新方向】

EP.12 找不到人生方向而旁徨的柳未知成功考上大学，怀抱成为谘商心理师的新梦想，开启校园生活。李昊洙则学会接受寂静的世界，努力学习手语，并找到克服的方式，再次获得活下去的勇气。在奔驰於梦想轨道的途中，柳未知与李昊洙始终陪伴彼此，分享鼓励、安慰与爱，带来温暖。



辞去工作、踏上全新道路的柳未来（朴宝英 饰）不顾旁人担忧，靠著种出优质草莓创下惊人佳绩，证明自己的潜力。曾返回美国的韩世镇（柳庆秀 饰）圆满完成任务后回到韩国，在人群中一眼认出柳未来，两人开心的重逢画面也令人感动。

曾欺负柳未来的公司恶角们也皆受到应有惩罚，而未来的公司前辈金秀妍（朴艺瑛 饰）终於走出房门，回到平凡的职场生活。

【奶奶过世】

就在所有人站上起跑线，朝著未来奔跑时，也迎来令人心痛的离别时刻——精神支柱、姊妹俩的奶奶姜月淳（车美京/嵯美暻 饰）与家人永别。她以平静笑容迎接人生终章，令人泪目，也让观众们想起自己已离世的家人，也许是天上盯著你的鸟，也许是一朵云，在某个地方默默地守护著自己，都能带给大家温暖和安慰。



【后记】

《未知的首尔》以写人生笔记的方式，描绘每个人各自的故事，传递温暖慰藉。教会观众如何去爱那个最熟悉却最不易温柔以待的「自己」，每集都带来深刻共鸣。

特别值得一提的，是朴宝英一人分饰双胞胎姊妹柳未知与柳未来，挑战一人饰四角，展现惊人的演技。虽是长得一模一样的姊妹，但性格截然不同，她用多变的面貌与细腻的表演区分角色，令人赞叹。朴珍荣饰演的李昊洙与柳庆秀饰演的韩世镇，也凭藉各自魅力掳获观众的心。



此外，剧本方面也大受好评。编剧李江作家一贯温柔细腻的叙事风格，引发热烈关注。藉由错综复杂的人物关系，展现各种形态的爱，更用细腻的台词描写每个人可能都曾体验过的情感，打动人心。

导演朴信宇与南建也贡献亮眼演出。为了强化剧中主要场景——「两手里」与首尔——的对比感，他们透过色调、画面风格做出明显区隔。剧中运用了跨越过去与现在的影像剪接技巧与细致道具设计，提升整体观赏品质。在拍摄现场亦细心指导演技，加上电脑特效与音乐后制等用心处理，显著提高完成度。





凭藉演员、编剧与导演三方的绝佳化学反应，《未知的首尔》自播出以来始终名列 TV-OTT 话题榜、演员话题榜前段班，奠定热门韩剧地位。每集不仅收视攀升，影音总点阅数也稳定上升，累积超过2亿次观看，人气火热，也成为许多观众的「人生韩剧」。

这部描绘与「自己」长期单恋结束、迈向人生新篇章的人们的故事，就像是一封献给所有人的爱之信。tvN 周末剧《未知的首尔》以令人心头一热的疗愈感，圆满落幕。



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