2025最療癒韓劇《未知的首爾》EP.12大結局收視率8.4%再創新高！朴寶英&朴珍榮懷抱傷痛，迎向光明的未來

（談及劇情）朴寶英、朴珍榮、柳慶秀開啟人生第二幕的新篇章。昨晚播出的 tvN X Netflix 熱門韓劇《未知的首爾》最終回中，曾各自懷抱傷痛的角色們，與佈滿創痕的過去畫下美麗句點，迎向光明的未來，給觀眾們留下了深刻餘韻。

最終回創下全國平均8.4%、最高9.4%（首都圈平均9%、最高10.3%），不僅刷新該劇自身最高紀錄，更拿下所有頻道同時段收視冠軍一位。



【男女主因理解而分開，但很快就明白了不能沒有彼此】

EP.11 李昊洙（朴珍榮 飾）察覺聽力出現異常，因而對柳未知（朴寶英 飾）提出分手。雖然柳未知試圖挽留，但她比誰都清楚李昊洙那顆已走入黑暗、選擇放棄一切的心，因此連敲門的勇氣都沒有。



在昊洙母親廉粉紅（金善映 飾）的開導下，很快想通了一切，勇敢跑向柳未知，將她擁入懷中，深情地說：「待在我身邊吧，未知啊，跟我在一起。」他坦率地表達出對她的愛意與內心的恐懼，而柳未知也以擁抱回應，這一幕感動無數觀眾。



【雙胞胎姐妹的人生新方向】

EP.12 找不到人生方向而徬徨的柳未知成功考上大學，懷抱成為諮商心理師的新夢想，開啟校園生活。李昊洙則學會接受寂靜的世界，努力學習手語，並找到克服的方式，再次獲得活下去的勇氣。在奔馳於夢想軌道的途中，柳未知與李昊洙始終陪伴彼此，分享鼓勵、安慰與愛，帶來溫暖。



辭去工作、踏上全新道路的柳未來（朴寶英 飾）不顧旁人擔憂，靠著種出優質草莓創下驚人佳績，證明自己的潛力。曾返回美國的韓世鎮（柳慶秀 飾）圓滿完成任務後回到韓國，在人群中一眼認出柳未來，兩人開心的重逢畫面也令人感動。

曾欺負柳未來的公司惡角們也皆受到應有懲罰，而未來的公司前輩金秀妍（朴藝瑛 飾）終於走出房門，回到平凡的職場生活。

【奶奶過世】

就在所有人站上起跑線，朝著未來奔跑時，也迎來令人心痛的離別時刻——精神支柱、姊妹倆的奶奶姜月淳（車美京/嵯美暻 飾）與家人永別。她以平靜笑容迎接人生終章，令人淚目，也讓觀眾們想起自己已離世的家人，也許是天上盯著你的鳥，也許是一朵雲，在某個地方默默地守護著自己，都能帶給大家溫暖和安慰。



【後記】

《未知的首爾》以寫人生筆記的方式，描繪每個人各自的故事，傳遞溫暖慰藉。教會觀眾如何去愛那個最熟悉卻最不易溫柔以待的「自己」，每集都帶來深刻共鳴。

特別值得一提的，是朴寶英一人分飾雙胞胎姊妹柳未知與柳未來，挑戰一人飾四角，展現驚人的演技。雖是長得一模一樣的姊妹，但性格截然不同，她用多變的面貌與細膩的表演區分角色，令人讚嘆。朴珍榮飾演的李昊洙與柳慶秀飾演的韓世鎮，也憑藉各自魅力擄獲觀眾的心。



此外，劇本方面也大受好評。編劇李江作家一貫溫柔細膩的敘事風格，引發熱烈關注。藉由錯綜複雜的人物關係，展現各種形態的愛，更用細膩的台詞描寫每個人可能都曾體驗過的情感，打動人心。

導演朴信宇與南建也貢獻亮眼演出。為了強化劇中主要場景——「兩手里」與首爾——的對比感，他們透過色調、畫面風格做出明顯區隔。劇中運用了跨越過去與現在的影像剪接技巧與細緻道具設計，提升整體觀賞品質。在拍攝現場亦細心指導演技，加上電腦特效與音樂後製等用心處理，顯著提高完成度。





憑藉演員、編劇與導演三方的絕佳化學反應，《未知的首爾》自播出以來始終名列 TV-OTT 話題榜、演員話題榜前段班，奠定熱門韓劇地位。每集不僅收視攀升，影音總點閱數也穩定上升，累積超過2億次觀看，人氣火熱，也成為許多觀眾的「人生韓劇」。

這部描繪與「自己」長期單戀結束、邁向人生新篇章的人們的故事，就像是一封獻給所有人的愛之信。tvN 週末劇《未知的首爾》以令人心頭一熱的療癒感，圓滿落幕。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞