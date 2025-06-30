BTS防弹少年团Jimin、柾国退伍后后再合体！《Are you Sure ?!》第二季拍摄完毕

超人气男团防弹少年团（BTS）成员Jimin和柾国退伍后的首个官方行程确定曝光，两人将携手出演人气真人秀《Are you Sure ?!》（这样对吗?!）第二季，带来更多惊喜互动与全新旅行故事。

据韩媒「MyDaily」30日独家报导，Jimin与柾国近期已完成《Are you Sure ?!》第二季的拍摄。 该节目在两人於6月11日同日从陆军现役退伍后便迅速展开制作，并选定瑞士、越南作为最新一季的主要拍摄地。 节目播出时间及平台尚未公布，已让粉丝相当期待。对於该消息，所属经纪公司BIG HIT也回应「属实」。



回顾去年8月首播的《Are you Sure ?!》第一季，Jimin与柾国在入伍前一同前往美国、韩国济州岛、日本札幌等地，留下无可取代的珍贵回忆。 节目中两人无厘头的互亏与自然的默契，为观众带来满满笑点，也获得广大观众喜爱。 特别是在济州岛篇时，队友V还惊喜现身，令「忙内组合」的顽皮互动更加升级，笑声不断。



如今退伍后再度以「军毕」的身分投入节目拍摄，粉丝们也关注是否会有更多BTS成员作为嘉宾现身。 Jimin与柾国长期以来关系亲密，在军中更互相扶持、彼此依靠，此次选择以《Are you Sure ?!》第二季作为退伍后首个官方行程，更显意义非凡，令全球ARMY们对这场「真挚友情之旅」满怀期待。

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