JTBC下半年周末剧阵容太强！从李栋旭、李阵郁到宋仲基、朴叙俊，梦幻卡司接力登场

JTBC电视台今日公开「Dramatic Weekend」预告影片，宣布下半年的周末档7部剧集阵容，从演员到主题无不令人期待！

周五周六档期方面，接连有三部各具特色的爱情即将与观众见面。 首先是7月18日开播、由李栋旭和李圣经主演的《善良的男子汉》，讲述爷孙三代人都是流氓出身、但内心十分善良的家族长孙，与梦想成为歌手的初恋之间甜蜜又苦涩的爱情故事。



接著是宋仲基和千玗嬉主演的《My Youth》，男女主角曾经是彼此的初恋，现在则是被遗忘的童星与家道中落的娱乐公司经济人，时隔多年重逢再度谱写青春恋曲，9月开播。



由徐玄振主演的《Love Me》则聚焦家庭，讲述女主角从崩溃的家庭中逃离出来、努力掩藏这一秘密，某天遇到了唯一能够看穿她的孤独的男人，重新找回家庭关系并获得成长的故事，12月开播。



周六周日剧集方面，继目前热播的《健将联盟》之后 ，有多部强档正在等待公开！首先是8月2日开播的法律职场成长剧《Esquire》，由李阵郁和郑彩娟主演，讲述「冷酷终结者」般的完美上司与笨拙但勇敢的新人成长为真正律师的过程。



9月将接棒播出《百次的回忆》，由金多美、辛睿恩与许楠儁担任主演，以20世纪80年代为背景，讲述两位公车乘员务之间珍贵的友谊，以及两位朋友命中注定的动人初恋，邀观众进入一段复古青春的爱情旋律。



预计於10月开播的《金部长的故事》，则由柳承龙饰演25年资历的资深业务员「金部长」，在一瞬间失去自己所珍视的一切后，经过漫长的旅程最终找回「不是大企业部长，而是真正的自己」，笑中带泪地守护幸福。



年末压轴登场的《等待京道》，由实力派演员朴叙俊与新锐演员元志安主演，讲述男女主角曾在20岁和28岁两次交往并分手，如今以曝光出轨丑闻的记者和丑闻主角的妻子的身份重逢，再次展开既酸涩又真挚的「第N次恋爱」，预计为寒冬注入温暖力量。



▽JTBC还请来李栋旭和李阵郁亲自介绍上述剧集，两位西装帅哥合体格外养眼，真的很懂观众想看什么XD



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