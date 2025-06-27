「紧张又期待！」BTS防弹少年团Jin开启全球SOLO粉丝演唱会：登陆8城举办18场

防弹少年团（BTS）成员Jin即将於6月28日至30日在韩国京畿道高阳市高阳综合运动场体育场揭开个人粉丝演唱会巡演「Run Seokjin_EP. Tour」的序幕。 这是他首次以个人身份举办粉丝演唱会，消息一出引发全球粉丝「阿米（ARMY）」热烈关注。

Jin於27日分享了演出前的心情：「第一次自己一人举办粉丝演唱会，既兴奋又有些紧张，但能与阿米见面真的让我非常期待。」他表示为了让阿米们开心、享受演出，投入了大量心血准备，「希望大家能在现场一起尽情享受！」他也强调了演出的「合唱」部份，期待观众一起大声歌唱、共用欢乐时光。

所属公司表示，此次演唱会展现了Jin独有的幽默感与创意，现场将充满趣味与惊喜，观众将能充分感受到Jin的个人魅力。 「参与现场的粉丝，将有机会与Jin一起完成舞台与节目内容，享受共创表演的乐趣。」



这次巡演的概念，延伸自人气综艺《Run BTS》的衍生构想，象徵Jin主动出发，亲自奔向全球粉丝的旅程。 他也表达对粉丝的深情：「如果来到现场的观众们能将这场演出记在心里，感到快乐与幸福，那我也会非常开心。」

本次「Run Seokjin_EP. Tour」将巡回全球8个城市，共举办18场演出。 除了韩国高阳之外，还将前往日本千叶、大阪，美国的安那翰、达拉斯、坦帕、纽华克，以及英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹等地。



值得一提的是，首场高阳公演除了现场观赏，还能透过首尔蚕室室内体育馆的大型萤幕同步观看，并於Weverse平台提供全球线上播出，让无法到场的粉丝也能一同参与这场专属Jin与阿米的音乐飨宴。

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