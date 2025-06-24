全智贤与经纪公司合约到期不续约！Disney+新剧《暴风圈》即将公开

知名韩国女演员全智贤确定即将离开目前所属经纪公司「IEUM HASHTAG（이음해시태그）」。

根据该公司6月24日的消息表示，与全智贤的专属合约即将到期，双方经过充分协议后，决定不再续约，友好「分手」。

IEUM HASHTAG是由前文化仓库代表金善贞创立的娱乐公司，全智贤自2022年起与该公司合作至今。 她在近年来依然保持高人气，演出作品备受瞩目。

与此同时，全智贤也即将透过Disney+原创韩剧《暴风圈》回归小萤幕，引发粉丝热烈关注。 《暴风圈》是一部融合谍报、爱情与悬疑元素的全新韩剧，以现代韩国为背景，讲述事业有成的外交官、前驻美大使徐闻柱（全智贤 饰），和一名国际特工白山湖（姜栋元 饰）之间的故事，揭开一场威胁朝鲜半岛和平的恐怖攻击，背后不为人知的暗黑真相。 该剧由电影《下女诱罪》及《分手的决心》编剧丁瑞庆执笔，2024话题作《泪之女王》导演金熙元执导，爱情+谍战，还有高颜值CP全智贤+姜栋元，很难不让人期待。 这是全智贤与姜栋元首次合作，两人皆为韩流代表性演员，此剧也成为2025年最受期待的韩剧之一。



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