7月韩剧《善良的男子汉》最新剧照，李栋旭化身孤独的「纯情派流氓」朴锡哲，强烈变身引发关注

JTBC 全新韩剧《善良的男子汉》官方公开了李栋旭的最新剧照，他完美投入饰演为爱倾尽一切的纯情派流氓「朴锡哲」。

《善良的男子汉》是一部感性黑色剧，讲述出身三代流氓世家的长孙，却意外怀抱纯情的朴锡哲（李栋旭 饰），与梦想成为歌手的初恋情人姜美英（李圣经 饰）之间的故事。为了守护珍贵之人而放下一切的两位男女主角，他们在艰辛的现实中寻找梦想的过程中，将为观众带来温暖的笑声与深刻的感动。



最令人关注的是，李栋旭带著浓烈感性回归的强烈变身。李栋旭所饰演的「朴锡哲」，原本梦想成为如海明威般的小说家，却为了生计不得不成为流氓。他比任何人都更坚忍地撑过人生，但当他决心重启人生时，命运般地与初恋姜美英重逢，再次卷入人生的骤雨风暴。



此次公开的剧照预告了流氓朴锡哲不易的人生。首先，他满脸伤痕、倚靠在地铁车窗边喘息的疲惫模样令人揪心，那似要随时崩溃的空洞眼神更显危险。而另一张剧照中，朴锡哲展现的灿烂微笑，则暗示著角色即将迎来的变化。长年身处组织，心中却始终怀抱文学少年的纯情派朴锡哲，为了守护珍贵之物，开始一场赌上一切的战斗。究竟走在冷漠干涸人生道路上的他，是否也能迎来光亮，令人好奇。



李栋旭谈及选择出演《善良的男子汉》的理由时表示：「一直很想与宋海成导演、金云景作家合作，带著尊敬之心开始了这部作品。」他还说：「读剧本时，作品的节奏感和对白的质地都让我感到新鲜，故事涉及家庭也让我觉得很有趣。」同时补充道：「近几年多是出演类型剧、奇幻剧，这次也因为想挑战爱情戏，才选择了这部作品。」令人更加期待李栋旭版本的感性爱情剧。他还介绍说：「朴锡哲是个心中有想实现的梦想，却不得不与现实妥协、在我们周遭常见的人物。」进一步提高了观众对角色的好奇心与期待感。

作为 JTBC 金曜系列首部登场的《善良的男子汉》，将於7月18日晚间8点50分首播，每周五连播两集。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻