《未知的首尔》EP.10 朴宝英好不容易回到正轨，朴珍荣令人绝望的遭遇！收视再创新高、结尾观众哭爆

（有雷）tvN X Netflix 热门韩剧《未知的首尔》第10集，柳未知（朴宝英 饰）和李昊洙（朴珍荣 饰）一起拯救了陷入困境的罗莎食堂老板娘，却迎来新的大危机。



罗莎食堂老板娘玄上月（元美京 饰）悲伤的过去被完全揭开，未知和昊洙的善意帮助与信任守护了老板娘的权益，带来深深地感动。

第10集收视率也再度刷新了自身心新高纪录，首都圈平均8.5%（最高9.7%），全国平均7.7%（最高8.7%），拿下同时段所有频道的冠军一位，更成功吸引大量20代女性观众聚焦萤幕前，共鸣感极强。



在未知和昊洙的温暖帮助下，罗莎老板娘鼓起勇气，慢慢说出自己其实是玄上月的过去。她们都是孤儿院出身，珍视著彼此。金罗莎失手杀害了一直对自己施暴的丈夫，玄上月为她顶罪而入狱。之后两人互换名字，玄上月顺利工作，养活著两人的家，而最终罹癌、生命走到尽头的金罗莎，恳求玄上月以自己的名字活下去。无法拒绝挚友最后的请求，玄上月以金罗莎之名行善积德至今，也一直缴钱到特殊机构照顾著罗莎的儿子。



之后，昊洙透过金罗莎留下的公证遗嘱、不动产登记、赠与契约等文件主张玄上月无罪，并藉由媒体让世人了解两人的故事，成功扭转舆论。此外，曾受惠於「金罗莎奖学金」的学生们也自发撰写请愿书声援，未知亲自拜访受奖者、收集请愿书，让剧情更加温馨感人。三人像读诗般细细体会彼此充满隐喻与空白的人生，连观众都深受感动。



正当事情看似告一段落，昊洙却面临新的试炼。原本还能听见的一边耳朵突然失聪。突如其来的寂静令他惊慌失措，这一幕让所有观众都哭爆啦～～～。不要夺走他的听力，切拜！TAT





（这个礼拜就要完结啦～～～全12集）

另一边，柳未来（朴宝英 饰）在首尔偶遇草莓农场合伙人韩世振（柳庆秀 饰），度过一段愉快时光。为了害怕新开始的柳未来，韩世振特意让她见到那些辞职、重新出发的人们，传递温暖。特别是韩世振还提出是否愿与他一同赴美的意外提议，让柳未来感到惊讶。柳未来究竟会做出什么选择，也引发关注。



《未知的首尔》第11集将於28日晚间9点20分播出，隔天将迎来第12集大结局。



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